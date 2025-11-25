習近平再提回歸 卓揆：2300萬人沒有這選項

▲習近平再提台灣回歸中國，卓榮泰回嗆2300萬國人沒有這選項。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚再度通話，過程中習近平提及「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，對此卓榮泰今（25）日受訪表示，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的，「台灣是世界的台灣」。

對於習近平一席言論，卓榮泰表示，注意到相關這種國際間的一個重要的對話，但必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。

廣告 廣告

卓榮泰說，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白揚言退回院版財劃法 卓榮泰：沒有總預算、國家建設都是白談

內幕／卓榮泰討救兵沒用！賴清德寸步不讓 韓國瑜鐵了心不再涉入

日本福島5縣食品解禁！卓榮泰揭10年來檢驗結果：已抽檢逾20萬件