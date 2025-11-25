習近平再提「台灣回歸中國」 卓榮泰：2300萬國人沒有回歸的選項

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（25）日上午赴立法院備詢前受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平昨（24）日晚間再度通話，習近平在通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，對此，行政院長卓榮泰今（25）日受訪時回應時再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。

川普與習近平昨晚再度通話，2人討論烏克蘭、吩坦尼及美國大豆採購等議題，而北京公布的重點放在台灣，習近平表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序不可分割的一部分」。

對此，卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪時表示，我們都注意到相關這種國際間的一個重要的對話，但必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。

卓榮泰並表示，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼我們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。

