習近平再稱台灣屬中國 賴清德重申兩岸互不隸屬：台美關係堅如磐石

即時中心／梁博超報導

美國總統川普在台灣時間昨（4）日晚間與中國國家主席習近平通話，根據中國官媒《新華社》報導，習近平在通話中談及台灣問題時，強調美中關係中最重要的問題，更稱台灣是中國的一部分。對此，總統賴清德今（5）日重申兩岸互不隸屬，同時台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。他也希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，「讓我們一起攜手前進，國家一定可以越來越好。」

總統賴清德今日上午前往彰化芳苑與紡織產業座談，會前受訪時被問到美國總統川普與中國國家主席習近平通話，習近平宣稱談到台灣關係是美中最重要問題，台灣是中國的一部分。

賴清德：美中台關係「四個不變」、台美合作持續推進

對此，賴清德強調，台灣向來關注中美的互動，同時台美之間也有很好的溝通管道；這次美中領袖對話，在美中台三邊關係維持四個不變。「第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變。」

賴清德續指出，「第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。」

最後，賴清德也希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，大家一起攜手前進，國家一定可以越來越好。

