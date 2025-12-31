習近平出席中國政協新年茶會：推動經濟合理成長

（中央社台北31日電）中國國家主席習近平31日在全國政協新年茶話會上表示，中國2025年經濟增速預計達到5%左右，2026年是「十五五」規劃開局之年，要實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟有效提升和合理增長，保持社會和諧穩定。

新華社報導，習近平說，2025年是「很不平凡的一年」，中國「迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標」；中國經濟「頂壓前行、向新向優發展」，增速「預計達到5%左右」、繼續位居世界主要經濟體前列，總量預計達到140兆元左右。

習近平表示，2025年中國辦了不少要事，包含紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」、設立「台灣光復紀念日」等，又指中國「有效應對」外部風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

他說，2026年是「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）開局之年，中共中央已經對全年經濟社會發展和其他各項工作作出部署；要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調。

習近平又指，要實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，努力實現「十五五」良好開局。

據報導，出席新年茶話會者還包括中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，中國國家副主席韓正，以及中國各「民主黨派」中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人及首都各族各界人士代表。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1141231