習近平出席APEC會議 重申加強貿易合作

（中央社台北31日電）中國國家主席習近平今天在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會發表講話，表示亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多，需共同維護多邊貿易體制及產業鏈供應鏈穩定暢通，又指中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大。

新華社報導，習近平今天在亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議第一階段會議發表講話。習近平表示，當前世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多，「越是風高浪急，越要同舟共濟」。

習近平表示，要堅守APEC促進經濟增長初衷，構建亞太共同體。為此需要共同維護多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義，更好保障發展中國家正當權益。

習近平表示，要共同營造開放型區域經濟環境，持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金領域合作，穩步推進區域經濟一體化進程。把握「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）高質量實施和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的擴員契機，為亞太自由貿易區建設聚勢匯能。

習近平又提到，要共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。堅持「延鏈」而不是「斷鏈」，以APEC互聯互通藍圖實施10週年為契機，進一步夯實亞太地區開放發展基礎。同時要共同推進貿易數字化綠色化，及著力解決發展不平衡問題。

習近平表示，中國始終堅持對外開放的基本國策，過去5年，中國貨物和服務貿易規模位居全球第一和第二，累計吸引外資逾7000億美元，對外投資年均增速超過5%。中國的外資准入負面清單持續縮減，單方面免簽持續擴容，自主開放和單邊開放有序擴大，22個自貿試驗區主動對接國際高標準經貿規則，「中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大」。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1141031