習近平出席APEC！談話提5建議 維護供應鏈暢通

新華社報導，中國大陸國家主席習近平10月31日出席亞太經合會議（APEC）第32次領導人非正式會議第一階段會議，發表講話指出，希望共建普惠包容的開放型亞太經濟。

習近平表示，要堅守APEC促進經濟增長、增進人民福祉初衷，堅持在開放開發中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。為此，提5點建議。

一是共同維護多邊貿易體制。踐行真正多邊主義，提高以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制的權威性和有效性。堅持世界貿易組織改革的正確方向，維護最惠國待遇、非歧視等基本原則，推動國際經貿規則與時俱進，更好保障開發中國家正當權益。

二是共同營造開放型區域經濟環境。持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金領域合作，穩步推進區域經濟一體化進程。把握《區域全面經濟夥伴協定》高品質實施和《跨太平洋夥伴全面進步協定》擴員契機，推動彼此對接、融合共進，為亞太自由貿易區建設聚勢匯能。

三是共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。堅持「把手」而不是「鬆手」、「延鏈」而不是「斷鏈」，積極尋找更多利益契合點，支持供應鏈開放發展。以《亞太經合組織互聯互通藍圖》實施10周年為契機，不斷做實做細硬聯通、軟聯通、心聯通，進一步夯實亞太地區開放發展基礎。

四是共同推進貿易數位化綠色化。充分發揮數位技術對跨境貿易促進作用，推進無紙貿易、智慧海關等務實合作。破除各種綠色壁壘，拓展綠色產業、清潔能源和綠色礦產合作。中方在APEC首倡設立亞太示範電子口岸網絡、綠色供應鏈網絡，已成為區域貿易數位化綠色化合作重要平台。

五是共同促進普惠包容發展。堅持以人民為中心的發展理念，著力解決發展不平衡問題，推動經濟全球化更加包容、更可持續，更好惠及地區全體人民。中方與各方合作推進高品質共建一帶一路，支持更多開發中國家實現現代化，為全球發展開闢新空間。中國已給予與大陸建交最不發達國家100％稅目產品零關稅待遇，願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定落實對非洲建交國實施100％稅目產品零關稅措施，致力於與各國共同發展、共用繁榮。

習近平強調，中國大陸始終堅持對外開放基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。過去5年，中國貨物和服務貿易規模位居全球第一和第二，累計吸引外資逾7000億美元，對外投資年均增速超過5％。中國外資准入負面清單持續縮減，單方面免簽持續擴容，自主開放和單邊開放有序擴大，22個自貿試驗區主動對接國際高標準經貿規則。中國對外開放大門不會關閉，只會越開越大。不久前，通過十五五規畫建議。中方將以此為契機，進一步全面深化改革，堅定不移擴大高水準對外開放，不斷以中國式現代化新成就為亞太和世界提供新機遇。

