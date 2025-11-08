習近平出訪隨扈送三寶、王毅護駕！外網熱議
[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平上月30日至本月1日在韓國出席APEC峰會，許多漏網鏡頭都吸引注意。有鏡頭補抓到，習近平入座後，隨扈馬上遞上三件物品；而另一段馬來西亞首相安華與習近平打招呼時，中國外長王毅、翻譯也急忙上前「護駕」，引發熱議。
流亡海外的中國作家曾錚，6日在X帳號「Inconvenient Truths by Jennifer Zeng」分享一段習近平出席APEC的影片，畫面中可以看到習近平入座後，隨扈立刻上前，遞上白色保溫杯、一疊白色紙巾以及咖啡色的眼鏡盒。
曾錚也疑問說，能看出來這些事什麼物品嗎？桌上已經擺有APEC為大家準備的兩瓶水，「他為什麼還需要特別準備呢？保鑣的表情和肢體語言又透露了什麼訊息呢？」
不少網友看到眼鏡盒驚訝說，「原來習近平有戴眼鏡？」、「那是他的老花眼鏡嗎？」其他人熱烈討論：「他用了自己的水杯和餐巾紙。他們盡量避免留下DNA痕跡或指紋」、「他害怕被下毒，所以他只喝自己的杯子裡的水」、「這是受保護人員的標準照護」、「拜託，他是中國人，他只是喜歡喝溫水」、「中國人都會自備茶或水」。
有網友觀察說到，「他看起來很沒安全感」、「兩個人看起來都很沒安全感」。
另一段在Threads上流傳的影片則能看到，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）上前與習近平握手、打招呼，習近平帶著微笑起身、拿下耳機，但他還未開口，中國外交部長王毅和翻譯就衝到兩人身邊協助交談，從習起身到王毅出現，時間不超過5秒。
這段畫面引發網友嘲諷，「王毅、翻譯、馬上狂奔過來幫助聾啞人士」、「護駕、護駕」、「王毅到底緊張什麼」、「看王毅公公護主表現好氣又好笑」，還有許多人都懷疑，這個習近平可能是替身，害怕會曝光所以不敢說話，等王毅上前。
