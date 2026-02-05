習近平向川普攤牌：對台軍售須謹慎 賴清德：台美合作不會改變

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(2/5)表示，台灣向來關注中美互動，而台美之間也有很好溝通管道，美中領袖昨日進行對話，美中台三邊關係，仍維持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、美國對台承諾、台美合作計畫持續進行等4個不變，台美關係仍堅若磐石。

總統賴清德，資料照，總統府提供

美國總統川普昨日與中國國家主席習近平進行電話會議，習重申，台灣是美中關係最核心的議題，並警告川普在對台軍售時必須審慎行事。川普事後在社群平台發文，表示會談氣氛正面，中方正在考慮將黃豆採購量提高至2千萬噸。一名白宮官員指出，美國對台政策沒有改變。

賴總統上午赴彰化出席紡織產業座談會，並在會前受訪表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持4個不變如下：

1.中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變。

2.美國基於《台灣關係法》以及「六項對台保證」，承諾不變。

3.美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變。

4.台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，讓我們一起攜手前進，我們國家一定可以越來越好。

