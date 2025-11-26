習近平向川普稱「戰後台灣回歸」 陸委會駁斥中共扭曲二戰歷史

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平與美國總統川普通話，習向川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。中國國台辦今天進一步說，習近平主席的重要講話精神，對我們做好對台工作具有重要指導意義；陸委會駁斥，中共意圖扭曲二戰歷史文件及聯合國相關決議，其不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

國台辦發言人彭慶恩聲稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。習近平在中美元首通話中闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調兩國要共同維護好二戰勝利成果，習的重要講話精神，對我們做好對台工作具有重要指導意義。

彭慶恩指出，我們將團結兩岸同胞共同銘記歷史、捍衛成果、珍愛和平、開創未來，堅決反對「台獨」分裂行徑，攜手推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉。

針對習近平與川普通話提及「台灣回歸中國」等議題，陸委會表示，我們已注意到相關通話，也注意到雙方對於會談內容的說明差異很大。中共側重台灣問題，並稱美方理解台灣問題對中方的重要性，美方則隻字未提。

陸委會強調，1945年10月25日，中華民國代表同盟國在台灣接受日本投降。中共意圖扭曲二戰歷史文件及聯合國相關決議，其不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

陸委會指出，我們認為，反侵略、護家園，及追求真正和平，才是二戰歷史意義。面對中共近來各種意圖改變區域現狀的單邊行為，我們將繼續與各方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

