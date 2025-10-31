中美元首會晤結束：特朗普稱「明年訪華」未提台灣，稀土、關稅、大豆等主要成果
週四中午，中國領導人習近平與美國總統特朗普在韓國釜山的會晤結束。特朗普表示，將在明年四月訪華。
雙方提到有關關稅、稀土、農產品采購等方面的成果。對於備受關注的台灣問題，特朗普表示「完全未提」，中方稿件也不見台灣字眼。
這是特朗普第二任期以來與習近平首次面對面會晤，上次兩人會面是在2019年6月二十國集團峰會期間，彼時雙方大幅提高關稅，尋求達成貿易協議。
這次會面的地點設在金海國際機場，習近平抵達韓國進行國事訪問，特朗普則結束訪問準備離開，兩人是在亞太經合組織峰會（APEC）期間舉行場邊會面。
自今年4月特朗普在「解放日」公佈關稅政策以來，兩國已經經歷五輪談判，目前處於貿易戰僵持階段，貿易休戰協議原定11月10日到期。最近幾周摩擦再起，華盛頓擴大了針對中國科技公司的出口管制清單，北京則加強了對稀土的出口管制。
特朗普：明年四月訪華
特朗普在會晤後對記者表示，他將於四月訪問中國。並透露，習近平「之後某個時間」將回訪美國，地點可能是華盛頓特區或佛羅里達州的棕櫚灘（Palm Beach）。
特朗普在「空軍一號」上與記者交談時表示：「這是一場非常棒的會晤。他是一位偉大的領袖。」
特朗普還說：「我們在許多重要議題上已達成共識。」
有關訪華事宜，新華社在稿件最後指出，「兩國元首同意保持經常性交往。特朗普期待明年早些時候訪華，並邀請習近平主席訪問美國。」
根據中國官媒央視報導，特朗普與習近平的會晤持續了1小時40分鐘，時間比原定安排更長。原本會議預計於當地時間12:30結束，特朗普則預計在12:45離開。
新華社引述習近平指出，「中美關係在我們共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。」
他表示兩國因國情不同，難免出現分歧，並指出兩國元首應作為掌舵人，讓中美關係這艘大船平穩前行。「我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。」
因芬太尼而起的關稅減半
特朗普在會晤后表示，將下調對中國徵收的20%關稅。這部分關稅在特朗普任內初期實施，旨在要求北京限制芬太尼前體化學品的出口。
這意味著華盛頓對芬太尼相關關稅降低至10%，那麼對大多數中國進口商品的平均關稅將降至約45%。
中國商務部還提到，對中國商品加征的24%「對等關稅」將繼續暫停一年。
作爲回報，中方也將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。
美國克里斯多福紐波特大學（Christopher Newport University）政治學副教授孫太一此前對BBC中文表示，中方將進一步協助美國管控芬太尼前體的走私，比如採取具體措施阻止原料流通，這也是為了換取一部分自身利益。
芬太尼近年來已成為美國青少年死亡的主要原因之一。
稀土貿易問題「已解決」
中美雙方均提到稀土問題。
特朗普對記者表示：「稀土的所有問題都已解決，這是針對全世界的……這是一個全球性的情況，而不僅僅是美國的問題。」他沒有提供具體細節。
中國商務部在會後答記者問時表示，中方將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。
作為交換，美方將暫停實施其9月29日公佈的出口管制50%穿透性規則一年。
這意味著，雙方就近期針鋒相對的高科技與稀土管控方面各有妥協。
美方在9月底將更多中國高科技實體加入管控清單，中方隨後在稀土出口上加碼管控。
中國在10月9日發佈最新稀土管控計畫，從管控原材料過渡到針對最終用途，被視為打出「升級版稀土牌」。最新的措施份階段實施，包括11月8日和12月1日兩個時間點。根據此次會晤的成果，這兩個日期可能推遲一年實施，中方表示將研究細化具體方案。
特朗普此次出訪所到之處都在簽署有關稀土方面的貿易協議，分別與澳大利亞、日本，以及馬來西亞、柬埔寨、泰國和越南等四個東南亞國家簽署了合作協定。
但專家表示，由於中國控制著全球幾乎所有的的稀土加工，並在成本、技術等方面領先，這些舉動短期內很難追上中國。
美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群形容此舉「車水杯薪」。他對BBC中文說，「他（特朗普）想通過跟其他國家加強合作來抵消中方潛在的出口管制，意識到這個問題的嚴重性，但那些國家自己也需要進口中國的稀土。」
「大量」採購美國大豆
中國商務部在會後表示，將擴大農產品貿易，但沒有具體細節。
特朗普指出，中方將開始大量採購美國大豆，「我對此表示感謝」。
今年秋季，伊利諾州、愛荷華州、明尼蘇達州、印第安那州等中西部農民在沒有中國採購訂單的情況下進行收割，正面臨困難。
中國對美國大豆及其他農產品加征了25%的關稅，導致9月份美國對華相關農產品出口量為零。而中國曾是美國大豆的最大買家。
雙方均未提台灣
特朗普表示，台灣議題在兩位首腦的會談中「完全未被提及」。中方新華社稿件中也沒有提及台灣。
在會面之前，特朗普也被問及習近平是否會在臺灣問題上施壓時，他表示「不確定」是否會討論臺灣問題。
有關臺灣作為貿易籌碼之說甚囂塵上，但也有分析指出，特朗普或繼續將政治與貿易分開。 中方則希望敦促特朗普放棄長期以來的戰略性模糊政策，比如明確反對臺灣獨立。
特朗普表示，將與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳會談，並指出美方官員在此類討論中扮演「某種程度上的裁判」角色。
特朗普還表示，美中將在烏克蘭戰爭議題上「共同合作」，但强調未提到台灣問題。
「如果他（特朗普）明確表示反對臺灣獨立，那就是比較大的突破了，」朱志群教授說，「但這個可能性很小，因為牽扯到美國的全球霸主地位以及美國對中國的戰略競爭，不會輕易放棄臺灣問題，一定會繼續打臺灣牌。」
TikTok等其他議題
中國商務部提到，美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業「301調查」措施一年。作為回報，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。
中方還提到雙方就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。中方還將與美方妥善解決TikTok相關問題。不過沒有具體細節。
值得注意的是，新華社的稿件還提到了與美方焦點不同的一些問題。
新華社引述習近平指出，兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染疾病等領域合作前景良好，「對口部門應該加強對話交流，開展互利合作」。
新華社還指出，兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。
分析：不管成果怎樣，領導人見面已經傳遞出一些信號
世界上兩個最大經濟體的領導人終於見面了，外界對這一時刻期待許久。幾個月前就有智庫學者以《元首峰會倒計時》為題刊文，但近期雙方頻繁角力為見面蒙上陰影。
不管怎樣，見面本身就已經傳遞出一些信號。
最重要的信息是，不管競爭多激烈，角力在多少領域蔓延，雙方都希望管控分歧，避免競爭滑向不可控局面，進而衝擊全球經濟，甚至因誤判而發生戰爭。
經過幾個月的博弈表明，雙方都意識到，見面對誰都好。
對於民選出來的特朗普來說，支撐他贏得大位的美國農民已經怨氣重重，主要原因就是貿易緊張令中國的大豆訂單大幅減少。與此同時，中國近期加碼稀土管制，直接威脅到美國的國防裝備、半導體製造、新能源汽車等多個領域。
而對於北京來說，疫情後中國對美出口大幅下降，許多沿海工廠倒閉，加上國內通縮嚴重等因素，經濟復蘇艱難。良好的國際環境有利於國內發展。另一方面，中國雖然意識到要科技自立自強，但短期內，在高端晶片供應等「卡脖子」處無法突破，企業還是希望美國放鬆出口限制。
基於此，可以說雙方都期望見面，或者都意識到，在某些方面必須依賴對方，因而不得不見面。
領導人見面有利於緩解緊張關係，但長期來看，激烈競爭仍是主軸。
