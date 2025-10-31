中美元首會晤結束：特朗普稱「明年訪華」未提台灣，稀土、關稅、大豆等主要成果

美國總統特朗普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤 [REUTERS/Evelyn Hockstein]

週四中午，中國領導人習近平與美國總統特朗普在韓國釜山的會晤結束。特朗普表示，將在明年四月訪華。

雙方提到有關關稅、稀土、農產品采購等方面的成果。對於備受關注的台灣問題，特朗普表示「完全未提」，中方稿件也不見台灣字眼。

這是特朗普第二任期以來與習近平首次面對面會晤，上次兩人會面是在2019年6月二十國集團峰會期間，彼時雙方大幅提高關稅，尋求達成貿易協議。

這次會面的地點設在金海國際機場，習近平抵達韓國進行國事訪問，特朗普則結束訪問準備離開，兩人是在亞太經合組織峰會（APEC）期間舉行場邊會面。

廣告 廣告

自今年4月特朗普在「解放日」公佈關稅政策以來，兩國已經經歷五輪談判，目前處於貿易戰僵持階段，貿易休戰協議原定11月10日到期。最近幾周摩擦再起，華盛頓擴大了針對中國科技公司的出口管制清單，北京則加強了對稀土的出口管制。

特朗普：明年四月訪華

特朗普已乘坐「空軍一號」離開釜山 [Getty Images]

習近平與特朗普在結束會晤後握手，特朗普並在習近平耳邊細語 [Getty Images]

特朗普在會晤後對記者表示，他將於四月訪問中國。並透露，習近平「之後某個時間」將回訪美國，地點可能是華盛頓特區或佛羅里達州的棕櫚灘（Palm Beach）。

特朗普在「空軍一號」上與記者交談時表示：「這是一場非常棒的會晤。他是一位偉大的領袖。」

特朗普還說：「我們在許多重要議題上已達成共識。」

有關訪華事宜，新華社在稿件最後指出，「兩國元首同意保持經常性交往。特朗普期待明年早些時候訪華，並邀請習近平主席訪問美國。」

根據中國官媒央視報導，特朗普與習近平的會晤持續了1小時40分鐘，時間比原定安排更長。原本會議預計於當地時間12:30結束，特朗普則預計在12:45離開。

新華社引述習近平指出，「中美關係在我們共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。」

他表示兩國因國情不同，難免出現分歧，並指出兩國元首應作為掌舵人，讓中美關係這艘大船平穩前行。「我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。」

[REUTERS/Evelyn Hockstein]

因芬太尼而起的關稅減半

習近平乘坐的專機降落在釜山金海國際機場 [YONHAP/EPA/Shutterstock]

特朗普在會晤后表示，將下調對中國徵收的20%關稅。這部分關稅在特朗普任內初期實施，旨在要求北京限制芬太尼前體化學品的出口。

這意味著華盛頓對芬太尼相關關稅降低至10%，那麼對大多數中國進口商品的平均關稅將降至約45%。

中國商務部還提到，對中國商品加征的24%「對等關稅」將繼續暫停一年。

作爲回報，中方也將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。

美國克里斯多福紐波特大學（Christopher Newport University）政治學副教授孫太一此前對BBC中文表示，中方將進一步協助美國管控芬太尼前體的走私，比如採取具體措施阻止原料流通，這也是為了換取一部分自身利益。

芬太尼近年來已成為美國青少年死亡的主要原因之一。

稀土貿易問題「已解決」

[REUTERS/Evelyn Hockstein]

中美雙方均提到稀土問題。

特朗普對記者表示：「稀土的所有問題都已解決，這是針對全世界的……這是一個全球性的情況，而不僅僅是美國的問題。」他沒有提供具體細節。

中國商務部在會後答記者問時表示，中方將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。

作為交換，美方將暫停實施其9月29日公佈的出口管制50%穿透性規則一年。

這意味著，雙方就近期針鋒相對的高科技與稀土管控方面各有妥協。

美方在9月底將更多中國高科技實體加入管控清單，中方隨後在稀土出口上加碼管控。

中國在10月9日發佈最新稀土管控計畫，從管控原材料過渡到針對最終用途，被視為打出「升級版稀土牌」。最新的措施份階段實施，包括11月8日和12月1日兩個時間點。根據此次會晤的成果，這兩個日期可能推遲一年實施，中方表示將研究細化具體方案。

特朗普此次出訪所到之處都在簽署有關稀土方面的貿易協議，分別與澳大利亞、日本，以及馬來西亞、柬埔寨、泰國和越南等四個東南亞國家簽署了合作協定。

但專家表示，由於中國控制著全球幾乎所有的的稀土加工，並在成本、技術等方面領先，這些舉動短期內很難追上中國。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群形容此舉「車水杯薪」。他對BBC中文說，「他（特朗普）想通過跟其他國家加強合作來抵消中方潛在的出口管制，意識到這個問題的嚴重性，但那些國家自己也需要進口中國的稀土。」

「大量」採購美國大豆

中國商務部在會後表示，將擴大農產品貿易，但沒有具體細節。

特朗普指出，中方將開始大量採購美國大豆，「我對此表示感謝」。

今年秋季，伊利諾州、愛荷華州、明尼蘇達州、印第安那州等中西部農民在沒有中國採購訂單的情況下進行收割，正面臨困難。

中國對美國大豆及其他農產品加征了25%的關稅，導致9月份美國對華相關農產品出口量為零。而中國曾是美國大豆的最大買家。

雙方均未提台灣

特朗普表示，台灣議題在兩位首腦的會談中「完全未被提及」。中方新華社稿件中也沒有提及台灣。

在會面之前，特朗普也被問及習近平是否會在臺灣問題上施壓時，他表示「不確定」是否會討論臺灣問題。

有關臺灣作為貿易籌碼之說甚囂塵上，但也有分析指出，特朗普或繼續將政治與貿易分開。 中方則希望敦促特朗普放棄長期以來的戰略性模糊政策，比如明確反對臺灣獨立。

特朗普表示，將與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳會談，並指出美方官員在此類討論中扮演「某種程度上的裁判」角色。

特朗普還表示，美中將在烏克蘭戰爭議題上「共同合作」，但强調未提到台灣問題。

「如果他（特朗普）明確表示反對臺灣獨立，那就是比較大的突破了，」朱志群教授說，「但這個可能性很小，因為牽扯到美國的全球霸主地位以及美國對中國的戰略競爭，不會輕易放棄臺灣問題，一定會繼續打臺灣牌。」

TikTok等其他議題

[REUTERS/Evelyn Hockstein]

中國商務部提到，美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業「301調查」措施一年。作為回報，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

中方還提到雙方就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。中方還將與美方妥善解決TikTok相關問題。不過沒有具體細節。

值得注意的是，新華社的稿件還提到了與美方焦點不同的一些問題。

新華社引述習近平指出，兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染疾病等領域合作前景良好，「對口部門應該加強對話交流，開展互利合作」。

新華社還指出，兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。

[REUTERS/Evelyn Hockstein]

分析：不管成果怎樣，領導人見面已經傳遞出一些信號

習近平和特朗普舉行雙邊會晤後，中方車隊離開金海國際機場時，路邊有人揮舞著中國和韓國國旗 [REUTERS/Tyrone Siu]

世界上兩個最大經濟體的領導人終於見面了，外界對這一時刻期待許久。幾個月前就有智庫學者以《元首峰會倒計時》為題刊文，但近期雙方頻繁角力為見面蒙上陰影。

不管怎樣，見面本身就已經傳遞出一些信號。

最重要的信息是，不管競爭多激烈，角力在多少領域蔓延，雙方都希望管控分歧，避免競爭滑向不可控局面，進而衝擊全球經濟，甚至因誤判而發生戰爭。

經過幾個月的博弈表明，雙方都意識到，見面對誰都好。

美國總統特朗普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤後握手告別。 [REUTERS/Evelyn Hockstein]

對於民選出來的特朗普來說，支撐他贏得大位的美國農民已經怨氣重重，主要原因就是貿易緊張令中國的大豆訂單大幅減少。與此同時，中國近期加碼稀土管制，直接威脅到美國的國防裝備、半導體製造、新能源汽車等多個領域。

而對於北京來說，疫情後中國對美出口大幅下降，許多沿海工廠倒閉，加上國內通縮嚴重等因素，經濟復蘇艱難。良好的國際環境有利於國內發展。另一方面，中國雖然意識到要科技自立自強，但短期內，在高端晶片供應等「卡脖子」處無法突破，企業還是希望美國放鬆出口限制。

基於此，可以說雙方都期望見面，或者都意識到，在某些方面必須依賴對方，因而不得不見面。

領導人見面有利於緩解緊張關係，但長期來看，激烈競爭仍是主軸。