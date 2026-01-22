習近平和紅色家族徹底攤牌？他爆中共解放軍高層張又俠「一家全被抓走」

記者李鴻典／台北報導

中共20日召開省部級主要領導幹部研討班，中央總書記習近平出席並發表重要談話。官媒報導顯示，中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞及國務院副總理何立峰等4名政治局委員未出席，除何立峰出國訪問，其餘3人原因不明。而中央軍委委員劉振立也缺席。旅美時事評論員蔡慎坤今（22）日爆料，張又俠不僅已被抓，被抓走的還有張又俠的所有家人。

中共中央軍委副主席張又俠。（圖／翻攝自中國國防部）

蔡慎坤今（22）天在社群平台Ｘ（原推特）發文寫道，最新消息證實：張又俠、劉振立、鍾紹軍同時被抓，被抓的還有張又俠的所有家人，中共內部高層已經通報。張又俠除了缺席省會級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班開班式，還缺席原定的國防大學年度活動，更重要的是，原副總參謀長隗福臨上將去世，張又俠送的花圈也被通知臨時走。

此外，蔡慎坤昨天也說，有關張又俠被抓的消息越傳越多甚至越傳越驚悚，剛剛聽說是王小洪的特勤局抓了軍方人馬，包括剛被放出來的鐘紹軍又被抓走了，一次抓了17人，由於消息來源無法考證，不妨讓子彈多飛一會兒，看看春節團拜會張又俠露不露面。

蔡慎坤說，如果張又俠真的被抓，那意味著習近平和紅色家族徹底攤牌，剩下來的大戲就是看紅色家族在關鍵節點如何出手了，紅色家族只要聯手反制，習近平的一群親信估計沒有多少人敢抵抗到底。

