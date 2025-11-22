習近平喊活150歲是真的？博士指非空穴來風：再生醫學結合活摘器官成權貴解藥

[Newtalk新聞] 近期中國娛樂圈盛傳李連傑、倪萍、洪金寶等資深藝人身體狀態離奇回春，引發外界熱議是否涉及非法血液製品。時政評論員陳薇羽在「薇羽看世間」節目專訪病毒學專家林曉旭博士，揭露這股風潮背後恐隱藏涉及活摘器官、販嬰與跨國詐騙集團勾結的黑色產業鏈。陳薇羽更直問林曉旭，習近平曾言科技可讓人類活到150歲恐非玩笑話，林曉旭坦言關鍵恐在於器官移植與再生醫學的結合。





陳薇羽在節目中指出，網絡流傳一段影片，一名自稱中國最大醫美機構負責人于文紅聲稱，耗資百億收購上市公司，專門從17歲至21歲年輕男性血液中提取「微囊泡」與功能蛋白，供客戶進行抗衰老療程，單次費用高達150萬至2000萬人民幣。

這番言論讓外界質疑，明星回春的代價是否建立在剝削年輕人健康的基礎上。前美國陸軍研究所病毒系實驗室主任林曉旭博士受訪時分析，微囊泡（exosomes）確實是細胞分泌物質，具調節生理功能且免疫排斥低，但提取過程成本極高且需大量血液，在缺乏監管的中國市場，這項技術極易成為非法操作的掩護。





林曉旭質疑大量年輕血液來源不明，擔憂詐騙園區已淪為非法血庫。節目更披露驚人內幕，指東南亞園區設有「生命科學院」，除強迫女性代孕賣嬰外，竟將嬰幼兒囚禁並鑽開脊柱，抽取脊髓液提煉幹細胞，製成天價「不老藥」供富豪續命，手段極度殘忍。





針對這些駭人聽聞的現象，陳薇羽在節目中直言詢問林曉旭：「習近平他上次不是說，科技現在可以讓人類活到150歲，我想他講這個話可能現在想起來，還真的不是隨口說一句。」她質疑是否再生醫學的發展已讓中共高層深信不疑。





林曉旭認為，要達到所謂活到150歲，「最主要的還是器官移植」。林曉旭分析，再生醫學在中國可能更多是被用作一個「幌子」或附加價值，真正的核心仍在於活摘器官，將人體視為可以反覆替換零件的機器，再輔以再生醫學進行修補，這顯示出中共將人體資源利用到了極致的邪惡心態。





陳薇羽與林曉旭揭露，柬埔寨詐騙園區內的生技機構實由中國主導，官網僅見簡中與英文，合作夥伴驚見湖南知名醫院與官方，且持中國證書。這證實一條從中國延伸至東南亞法外之地的黑色利益鏈，將人體資源掠奪從器官移植，擴大至幹細胞與微囊泡等再生醫學領域。





林曉旭痛批中共將人體視為「人礦」，強調全球尚無認證逆齡療法，多屬商業炒作。更駭人的是黑手已伸入正規醫療，如寧波嬰兒微創手術竟離奇腦死，疑遭蓄意竊取器官。面對醫療倫理全面黑化，他呼籲國際社會應警惕，並與中國移植及醫療機構徹底切割，勿成罪惡幫兇。

