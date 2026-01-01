習近平喊「統一大勢不可阻擋」鄭麗文盼對話化解歧異

大陸國家主席習近平昨發表2026年新年賀詞，全文涉及台灣方面僅表示「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。國民黨主席鄭麗文1日被問及此事，鄭麗文說，尊重對岸有對岸的期待，希望能夠透過對話跟交流來化解歧異。

鄭麗文昨喊話民進黨接受九二共識，卻遭到民進黨祕書長徐國勇回嗆，「九二共識」就是一國兩制，國民黨至今還在想九二共識、一中各表，「這是在作夢」。

鄭麗文今出席國民黨部元旦升旗典禮，會後受訪被問及習近平賀詞以及徐國勇反擊。鄭麗文說，九二共識就是「兩岸同屬一中」，這是無庸置疑的。也尊重對岸有對岸的期待、他們的政策跟他們的立場，不過，兩岸分隔超過百年，本來就存在很多的歧異。在台澎金馬的我們，也有不同的生活方式跟制度，但我們還是希望能夠透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

廣告 廣告

鄭麗文說，接下來兩岸能夠透過和平的方式進行和解，甚至於在很多的重大議題上面可以合作，相信也可以為人類社會做出積極的貢獻。

【看原文連結】