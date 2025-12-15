習近平國師喊統一10年內台北達二線城市水準

▲上海復旦大學中國研究院院長張維為再提小紅書控制台灣民眾相當容易，並放話統一後10年可讓台灣達到中國二線城市水準。（圖／翻攝自上海電視台YouTube）

[NOWnews今日新聞] 被視為中國國家主席習近平國師之一的上海復旦大學中國研究院院長張維為，近日在《這就是中國》節目上開嗆，撂話統一台灣10年後，中國會讓台北達到二線城市水準，並再提小紅書能輕易控制台灣民眾的論點。

張維為在上海廣播電視台節目《這就是中國》中宣稱，自己去過台灣大概10次，發現台獨思想不僅沒有根基，且國際社會都不接受，他將納粹的法西斯主義拿來類比稱，「許多老百姓都認為希特勒是對的，他代表正確的思想意識形態，但是希特勒政權一垮台，很快幾個月後，法西斯就消失了，沒有人在說這個東西了，台獨思想以後也是這樣的，它實在沒有根基，沒有底蘊。」

主持人詢問，台灣年輕人從小在「台獨教科書」下長大，對於中國、統一的認知可能有不同想法，張維為認為，兩蔣時期還是抓住中國文化，即便現今台獨勢力增強，但根基還在。他舉例，中國熱門的電視劇在台灣仍然受到歡迎；中國的APP抖音、小紅書在台灣有大量使用者，「背後就是中國文化對台灣的影響、輻射力更大，一旦統一之後治理，有中國文化做為根基，要容易得多」。

事實上，張維為在今年五月就曾提及社群平台對於台灣民眾的影響，認為小紅書非常受台灣年輕人喜歡，越來越受到影響，所以他相信統一台灣之後，治理台灣會比治理香港還要容易。

此外，張維為還希望中國的宣傳人員能夠靈活一點，講點生動的東西，例如告訴台灣，統一台灣之後的5年到10年，要讓台北的基礎設施達到中國二線城市的水準，再用15年達到上海的水準，二十年就是世界一流水平，這就很了不起了。

不過，這番話引來政治評論員陳揮文吐槽，他不知道中國二線城市是什麼水準，只知道，在民主、人權、自由這些方方面面，中國還有很多很多必須進步改革開放。還在文中標註「大陸加油」、「習近平勇敢一點」。

