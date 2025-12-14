習近平國師喊「統一後10年讓台北達二線城市水平」！陳揮文反問1句酸爆

大陸中心／黃韻璇報導

習近平國師張維為喊「統一後10年讓台北達中國二線城市水平」。（圖／翻攝自上海電視台官方頻道YouTube）

中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。

上海復旦大學中國研究院院長張維為9日在節目《這就是中國》中談及對台政策，主持人問到「台灣年輕人對統一的認知可能想法不同」？他表示，中國的電視劇在台灣很熱門，中國的APP小紅書、抖音在台灣也相當受歡迎，他直指「這背後就是中國文化對台灣的影響，輻射力更大，一旦統一後，這個治理有中國文化作為根基，要容易得多」。

張維為稱，統一後要讓台灣「10年達到中國二線城市水平，再15年達到上海水平，20年達世界一流水平」。（圖／Pixabay）

張維為更建議兩岸關係研究員，宣傳、傳播統一思想時應該靈活生動一點，例如「跟台灣朋友說，統一10年左右，使台北基礎設施達到中國二線城市水平，再15年達到上海水平，這就很了不起了，接著20年達世界一流水平」。

此發言一出引發熱議，政治評論員陳揮文發文表示，「大陸二線城市是什麼水準？我不知道。我只知道，在民主、人權、自由這些方方面面，大陸還有很多很多，必須進步改革開放」。陳揮文也反問，「真心請問上海復旦大學的教授，大陸的政治、民主、人權、言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平？」

