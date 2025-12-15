習近平國師喊「統一讓台北達二線城市水平」 陳揮文反嗆：大陸「自由」水平在哪？

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

有「習近平國師」之稱的復旦大學中國研究院院長張維為，9日公開宣稱「統一後10年內讓台北達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文不忍了，直接發文反嗆回去。

有「習近平國師」之稱的復旦大學中國研究院院長張維為，9日公開宣稱「統一後10年內讓台北達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」（圖／取自微博）

張維為近日在節目《這就是中國》上公開表示，中國電視劇在台灣很熱門，小紅書、抖音在台灣也相當受歡迎：「這背後就是中國文化對台灣的影響，輻射力更大，一旦統一後，這個治理有中國文化作為根基，要容易得多。」

談論到對於兩岸議題時，張維為更說：「我們現在就可以開始幫你們編制五年規劃，統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平，這就很了不起了，接著20年達到世界一流水平。」

針對張維為在節目上的言論，陳揮文昨（14）日在臉書發文回擊，大陸二線城市是什麼水準？他不知道，他只知道：「在民主、人權、自由這些方方面面，大陸還有很多很多，必須進步改革開放。」

陳揮文表示，自己真心想請問：「大陸的政治、民主、人權、言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平？」還在文中標註「大陸加油」、「習近平勇敢一點」等標語。





