習近平國師喊「10年讓台北變二線」！他一句神反問

政治中心／綜合報導

賴清德總統日前演說指出中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，兩岸局勢再度掀起熱議，對此，有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，9日表示「統一後10年內讓台北達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文發文反問中共「大陸二線城市是什麼水準？我不知道。我只知道，在民主、人權、自由這些方方面面，大陸還有很多很多，必須進步改革開放」。





習近平國師自信喊「10年讓台北達二線城市水平」！陳揮文一句神反問

張維為稱「統一後10年讓台北達中國二線城市水平」，遭陳揮文反酸。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告

張維為稱「統一後10年讓台北達中國二線城市水平」，陳揮文在臉書發文質疑中國二線城市的水準是什麼？這點他不清楚，但他知道的是「在民主、人權、自由這些方方面面，大陸還有很多很多，必須進步改革開放」，他接著反問中共「大陸的政治、民主、人權、言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平？」，文末標註「大陸加油」、「習近平勇敢一點」。





習近平國師自信喊「10年讓台北達二線城市水平」！陳揮文一句神反問

陳揮文質疑所謂二線城市水準是什麼？只認為中國的自由恐怕才要追上台灣水準。（圖／民視新聞）

張維為9日在節目《這就是中國》分享中國對台灣的政策，主持人問「台灣年輕人對統一的認知可能想法不同？」，他回應中國電視劇在台灣很受歡迎，且中國的APP小紅書、抖音等在台灣同樣很多人使用，張維為認為「這背後就是中國文化對台灣影響，輻射力更大，一旦統一後，這個治理有中國文化作為根基，要容易得多」。張維為還建議兩岸關係研究員，宣傳、傳播統一思想時應該靈活生動一點，例如「跟台灣朋友說，統一10年左右，使台北基礎設施達到中國二線城市水平，再15年達到上海水平，這就很了不起了，接著20年達世界一流水平」。

原文出處：習近平國師稱「10年讓台北達二線」 陳揮文神反問：「自由」哪年能達水平？

更多民視新聞報導

行政院不副署遭批獨裁！他轟藍白「1行為」才獨裁

朱學恒回歸首開直播不談政治！「做這件事」自己也驚嘆

傳陳水扁將主持電視節目？NCC回應：一情況就開罰

