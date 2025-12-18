習近平國師拋「台北二線城市說」 陸委會批驕傲自大：長期活在訊息繭房

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑。（圖／翻攝畫面）

有中國國家主席習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為近日表示，「統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水平」。對此，陸委會發言人梁文傑今（18）日批評，「這是一種典型的驕傲自大」，長期存活在「訊息繭房」裡，才會對台灣有這種錯誤的認知。

張維為在中媒製播的《這就是中國》節目上指稱，中方對台宣傳可以稍微靈活一點，講點生動的東西。例如可以跟台灣說，「統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平，20年後達到世界一流水平，這就很了不起了」。

對此，梁文傑下午在陸委會例行記者會表示，「這是一種典型的驕傲自大」，台灣人均GDP現在是將近3萬8000美元，整個中國大概是1萬3500美元，台北市雖然地方比較小、人口比較少，但以人均GDP來講，絕對不是中國的二線城市可以比的。

梁文傑強調，就算是中國的一線城市，其人均GDP也不如台北市，所以這位復旦大學的教授，就是典型的驕傲自大，這大概也是長期存活在「訊息繭房」裡面，才會對台灣有這種錯誤的認知。

