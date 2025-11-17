習近平在「四中全會」面臨兩難——選擇短期刺激經濟，還是堅持長期經濟規劃？
房地產不景氣長期化，中國經濟減速的疑慮升高。在第15個5年規劃中，政府將「經濟復甦與結構轉型」列為核心目標。筆者指出，中國政府部門持續介入企業經濟活動並推行經濟管制的情況「本身就是問題所在」，認為唯有推動自由化並進一步開放市場，才能讓經濟重新回到成長軌道。
中國共產黨中央委員會的第20屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）於10月20日在北京召開。 本次會議的核心議題，是討論並決定將於2026年啟動的「第十五個五年規劃」。同時，面對當前經濟大幅放緩的局勢，會議也針對如何振興經濟展開討論。 在會議開幕當天，國家統計局公布了第三季宏觀經濟數據。實質GDP成長率為4.8%，較第二季的5.2%明顯下滑。9月青年失業率為17.7%，雖較8月的18.9%略有下降，仍處於偏高水準。
原本，四中全會是為了解決長期結構性問題而召開的會議，其核心任務在於審議與討論5年計畫。現行的第14個5年規劃預計將於今年結束，因此必須進行總結。國家統計局於10月20日發布的宏觀經濟統計資料中，也納入了一份針對第14個5年規劃的總結報告。
這份總結文件歸納出8項成果：（1）中國的經濟實力與國際影響力進一步提升；（2）科技自立自強的水準有所提高；（3）產業體系的現代化有所推進；（4）城鄉發展更加均衡；（5）市場開放持續深化；（6）綠色經濟轉型有所進展；（7）社會保障體系強化、生活水準提升；（8）糧食與能源等經濟安全保障能力增強。
其中最重要的一項，是第1點「經濟實力與國際影響力的提升」。原因在於，習近平政權一直向人民倡導「讓中國成為強國」的願景。然而，這種定性式總結往往難以引起人民的共鳴，因為民眾難以實際感受到具體成果。
中國經濟真的還在成長嗎？
中國官方公布的宏觀經濟統計數據的可信度一直備受質疑。 然而，至少從整體趨勢來看，經濟正在減速一事幾乎是不爭的事實。具體而言，實質GDP成長率從第一季的5.4%、第二季的5.2%，下降至第三季的4.8%，明顯下降。究竟是什麼因素導致中國經濟在第二季至第三季之間出現如此明顯的下滑呢？
整體而言，中國經濟目前仍處於低迷狀態，主要受到新冠疫情後遺症與房地產不景氣長期化這兩項因素的影響。此外，從第二季開始，「川普關稅」的影響也逐漸浮現。疫情後遺症與房地產不景氣壓抑了中國的內需，而川普關稅則削弱了外需。中國對美出口的年增率（與去年同月相比）在8月下降33%，9月下滑27%，跌幅明顯。表面上看來，對非洲與東南亞國家的出口有所增加，似乎能彌補對美出口的減少，但實際上，出口至全球南方國家與地區的多為低附加價值產品，對中國出口企業而言利潤率偏低，難以彌補對美出口的下滑。
習近平政權正全力試圖擴大內需，透過具體的財政政策來刺激投資。另一方面，中國人民銀行雖維持政策利率不變，但已啟動量化寬鬆政策。然而，即使採取這些經濟措施，仍難以有效帶動景氣回升。其實從中國經濟的現況即可看出，供給已遠遠超過需求。在這種情況下，若再進一步刺激投資，只會進一步擴大供需落差。雖然人民銀行推行量化寬鬆政策，但在整體信用收縮的環境下，金融機構普遍放貸意願低落，增加市場流動性仍難以轉化為實際需求的成長。
這樣的基本邏輯，其實檢驗經濟數據便一目了然。但統計局公布的數據，往往刻意營造出「經濟正在穩步復甦」的表象。在這種情況下，將難以制定並執行正確的經濟政策。
究竟希望透過第15個5年規劃達成什麼目標？
前面整理了國家統計局公布的第14個5年規劃的總結文件，下表則是由國家發展改革委員會公布的「第14個5年規劃目標」與「第15個規劃目標」的比較。表中所附的評價為筆者加註，其中○代表達成目標、△代表不完全達成目標、×則代表未能達成目標。
「第14個5年規劃目標」與「第15個規劃目標」的比較
第14個 評價 △ （1）維持經濟成長目標 △ （2）科技的自立自強 ○ （3）環境與能源政策 × （4）就業穩定等社會政策 △ （5）地方發展與城市化 × （6）對外戰略 第15個 （1）經濟復甦與結構轉型 （2）推動技術創新與研發 （3）擴大消費與內需 （4）強化環境與減碳行動 （5）兼顧安全保障與發展 （6）振興農村、縮小地方差距、提升所得
註：評價出自筆者
資料：筆者根據國家發展改革委員會發布的內容整理而成
在第14個規劃期間，中國經歷了長達3年的新冠疫情，導致經濟成長下降，這點可說情有可原。但問題在於，疫情期間強硬推行的封城政策，以及疫情結束後景氣刺激措施不足，因此評為△。在科技自立自強方面，同樣給予△的評價。環境與能源政策則因環境狀況未出現明顯惡化，評為○。就業對策明顯不足，因此評為×。地方發展與城市化推動不夠充分，評為△。對外戰略方面，因「戰狼外交」的失敗導致中美關係緊張，故評為×。
從第15個規劃的目標來看，將「經濟復甦與結構轉型」以及「推動技術創新與研發」列為重點，這點值得肯定。對於「擴大消費與內需」的問題意識是正確的方向，但關鍵在於能否提出具體措施。強化減碳行動原本應是中國的強項。「兼顧安全保障與發展」固然是重要課題，但目前尚未見具體對策。至於最後一項「振興農村、縮小地方差距、提升所得」，可視為與習近平政權過去提出的「共同富裕」同義，但依目前情勢來看，實現的可能性不高。
打造讓市場機制發揮作用的環境
雖然無須刻意比較第14與第15個規劃的目標，但可以明顯看出，習近平政權正試圖推動中國經濟的結構轉型。過去的中國經濟主要仰賴「量的擴張」來實現高速成長，然而這種模式的經濟效率低，持續現狀，恐難以為繼。
特別是第15個5年規劃，比以往更加強調「習近平思想」，並以實現「強大中國」的願景為核心目標。對習近平政權而言，在達成長期目標之前，首要任務是讓中國經濟重新回到成長軌道。為此，必須建立能讓市場機制正常運作的環境，然而這次的5年規劃中並未納入相關內容。更令人在意的是，目前仍未見到任何進一步推動市場開放的論述。
中國經濟效率下滑的原因之一，在於市場機制未能正常運作，導致資源配置效率低落。尤其是政府部門對企業經濟活動的干預與管制，仍被視為正面作法，這正是當前的問題所在。即使在第十五個五年規劃中，也未見放鬆經濟管制的政策取向。因此，照目前情勢發展下去，中國經濟能否恢復，充滿不確定性。
若習近平政權選擇無視當前的景氣減速，仍一味追求長期經濟目標，中國經濟恐將更加低迷。讓中國經濟重新回到成長軌道的解方其實相當簡單。首先，推動自由化；其次，進一步開放市場。同時，對國際社會則應承諾遵守現有的國際規則。
最後想提出的是，第15個5年規劃的落實，對鞏固習近平政權第4任期的權力基礎至關重要。 若仍如以往的5年規劃，只停留在表面、以華麗辭藻堆砌的描述，將可能加劇社會不公平感、引爆不滿，進而嚴重惡化治安。此刻更應拋開表面的光鮮，深究實質內涵，才是制定五年規劃的本意。必須具體檢視中國經濟哪個環節不合理，並深入問題核心，動刀改革。
高市政權上台恐拉遠日中距離
談到與日本的關係，目前保守色彩強烈的高市政權誕生。中國政府理應希望持續推動與日本的經濟合作，卻也對高市政權的動向愈加警戒。問題在於，過去一直扮演中日溝通窗口角色的公明黨，已退出執政聯盟。展望未來的日中關係，風險回避的人脈與對話管道已不復存在。在與美國對立日益激化的情勢下，與日本的距離也極可能進一步拉遠。可以說，中國如今正面臨內憂外患的局面。
標題圖片：中國國家主席習近平視察位於上海的人工智慧（AI）開發創新基地，2025年4月29日（新華社／共同通信Images）
柯隆 [作者簡介]
富士通總研經濟研究所首席研究員。1963年生於中國南京市，1986年畢業於南京金陵科技大學日語系，1988年赴日。1992年畢業於愛知大學法經系。1994年獲得名古屋大學研究所經濟學碩士學位。曾任長銀綜合研究所國際調查部研究員，1998年任富士通總研經濟研究所主任研究員。2007年起任現職。財務省外匯審議會委員（2000～2009年）、財務政策綜合研究所中國研究會委員（2001～2002年）。主要著作有：《暴走的中國經濟》（Business社，2014年）、《中國成為普通大國之日（日本實業出版社、2012年）》等。
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 10 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 22 小時前
曝吳怡農表態「不是為了選市長」！藍議員推測真正目的 點名1人能挑戰蔣萬安
藍綠白積極備戰2026大選，由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點戰區之一；針對民進黨可能推派的人選，除了已遞交意願書的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農之外，外界預測立委王世堅、前秘書長林右昌，或是社民黨議員苗博雅都有可能。國民黨台北市議員李明賢指出，吳怡農雖然遞交意願書，但重點應該是在為下一次參選立委布局。綠營北市人選未定，至今只有吳怡農遞交請願書，李明賢在......風傳媒 ・ 1 天前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
雙城論壇又卡關？傳擬不准上海台辦副主任來台 陸委會：蔣市長帶隊去沒問題
國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作。台北市政府擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數，陸委會今天表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 10 小時前
民進黨又有「黑馬」了 2026台北市長最「夢幻」人選是陳建仁！
外界關注綠營2026推誰挑戰台北市長蔣萬安。繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取提名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，甚至台北市議員苗博雅都曾被點名。不過，最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。中天新聞網 ・ 1 天前
中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣
中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美國務院關切中國偵查沈伯洋 批中破壞支撐兩岸現狀規範
中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，並揚言追捕。美國國務院14日回覆中央社記者提問表示，對相關報導深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範，敦促中國與台灣展開有意義的對話以解決分歧，法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，...聯合新聞網 ・ 16 小時前
不只中國氣炸！馬英九喊「不歡迎高市早苗躁進」：外國不能介入兩岸問題
日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。對此，中國國台辦、中國國防部、中國外交部相繼開嗆，中國外交部甚至還要中國人近期避免前往日本。然而除了中國跳腳外，前總統馬英九今（15）日也批評，不歡迎日本政府有躁進的言行，錯誤引用「集體自衛權」，兩岸問題不能假手外國介入，「兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！北京勸阻人民赴日 觀光業恐受衝擊
據《NHK》報導，高市早苗7日表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有...CTWANT ・ 1 天前
馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人
政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導日本首相高市早苗，近來發表"台灣有事"言論引發中國不滿，中國國台辦主任宋濤怒嗆日本"膽敢介入台海、必將迎頭痛擊"，但不只中方，國民黨前後任主席洪秀柱、馬英九也相繼發文附和，馬英九更批高市"躁進"言行、攪動台海情勢，讓王定宇怒批"竟然有個甘願當中共喉舌馬前卒的前總統"。統派人士：「高市早苗胡言亂語非常可惡，干涉我國內政，我應該要好好地教訓他們。」高舉"統一義勇軍"旗幟、統派人士衝到日台交流協會前、怒丟雞蛋殼抗議。全因為日本首相高市早苗，日前提到"台灣有事，可構成日本行使集體自衛權"的言論，引發中國不滿，國台辦主任宋濤怒嗆日方、干涉內政。中國國台辦主任宋濤（11.14）：「高市早苗就涉台問題，公然發出挑釁的言論，我們是絕不容忍，如果日本當局敢於介入，膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們。」馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人（圖／民視新聞）宋濤企圖把台灣問題內政化，國民黨前主席洪秀柱，卻跟著發文怒批"台海的事，關妳日本人什麼事？；前總統馬英九更轟，高市的躁進言行，是錯誤引用集體自衛權、攪動臺海情勢讓他深感憂心，還說兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸中國人自己談。前總統蔡英文赴歐演講（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「中國國民黨已經出了，會去追思頭號匪諜的黨主席，現在又了出一個，甘願擔任中共喉舌馬前卒的前主席，站在北京的坐標處理事情，不是站在台灣人民的利益看待事情，馬英九你沒有資格，代表台灣人民說話。」立委（民）陳冠廷：「馬前總統是台灣，中華民國的前總統，不要以北京的視角來去評論，必須要以台灣利益作為優先的考量。」高市早苗聲援台灣讓中國跳腳，馬英九卻敵我不分，讓不少網友感嘆，一樣是前總統，蔡英文赴歐發表演說、將台灣帶向世界，馬英九卻不斷向中國靠攏，還譴責民主盟友，哪條路線對台灣有利？外界自有公斷。原文出處：馬批高市早苗攪動台海 王定宇：中共馬前卒沒資格代表台灣人 更多民視新聞報導中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣馬英九、洪秀柱齊聲批高市早苗！周軒：絕非巧合民視影音 ・ 1 天前
第9選區安坑人口增 3黨搶攻
新北市議員第9選區向來是藍軍鐵票倉，現任5位議員席次藍3綠2，民進黨陳永福有意讓兒子陳韋任接棒，民眾黨傳聞將推年輕新人何青瑜參選。地方人士分析，第9選區幅員遼闊，藍營票源多來自新店地區，綠在山區占優勢，安坑地區近年人口遷入多，已是兵家必爭之地，3黨均部署重兵，積極搶票。中時新聞網 ・ 1 天前
衝高市而來？陸發航行警告 黃海11/17起實彈射擊3天
日相高市早苗日前發表「台灣有事」論，致中日衝突加劇。除提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」，大陸海事局網站發布航行警告，黃海中部17日起實彈射擊演習3天。中天新聞網 ・ 1 天前
綠營港湖議員剉咧等？「超級吸票機」高嘉瑜傳回鍋參戰 她憂：大魚入池掀大浪
被稱為「超級吸票機」的前立委高嘉瑜先前曾表態2026年地方選舉「原則上不缺席」，外界好奇是否將回鍋參戰港湖議員、或角逐縣市首長，而從近來動作看來，再戰港湖議員的機會不小。對此，同為港湖選區的民進黨台北市議員何孟樺發文借用《莊子》名句「北冥有魚，其名為鯤」，暗指高嘉瑜回歸的政治效應，直言高嘉瑜是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈也就......風傳媒 ・ 16 小時前
「台灣有事論」的弦外之音
日本首相高市早苗本（11）月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。她還列舉了中共可能控制台灣的手段，如海上航道封鎖、使用武力，或是網路宣傳等。美麗島電子報 ・ 1 天前