習近平在「四中全會」面臨兩難——選擇短期刺激經濟，還是堅持長期經濟規劃？

房地產不景氣長期化，中國經濟減速的疑慮升高。在第15個5年規劃中，政府將「經濟復甦與結構轉型」列為核心目標。筆者指出，中國政府部門持續介入企業經濟活動並推行經濟管制的情況「本身就是問題所在」，認為唯有推動自由化並進一步開放市場，才能讓經濟重新回到成長軌道。

中國共產黨中央委員會的第20屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）於10月20日在北京召開。 本次會議的核心議題，是討論並決定將於2026年啟動的「第十五個五年規劃」。同時，面對當前經濟大幅放緩的局勢，會議也針對如何振興經濟展開討論。 在會議開幕當天，國家統計局公布了第三季宏觀經濟數據。實質GDP成長率為4.8%，較第二季的5.2%明顯下滑。9月青年失業率為17.7%，雖較8月的18.9%略有下降，仍處於偏高水準。

原本，四中全會是為了解決長期結構性問題而召開的會議，其核心任務在於審議與討論5年計畫。現行的第14個5年規劃預計將於今年結束，因此必須進行總結。國家統計局於10月20日發布的宏觀經濟統計資料中，也納入了一份針對第14個5年規劃的總結報告。

這份總結文件歸納出8項成果：（1）中國的經濟實力與國際影響力進一步提升；（2）科技自立自強的水準有所提高；（3）產業體系的現代化有所推進；（4）城鄉發展更加均衡；（5）市場開放持續深化；（6）綠色經濟轉型有所進展；（7）社會保障體系強化、生活水準提升；（8）糧食與能源等經濟安全保障能力增強。

其中最重要的一項，是第1點「經濟實力與國際影響力的提升」。原因在於，習近平政權一直向人民倡導「讓中國成為強國」的願景。然而，這種定性式總結往往難以引起人民的共鳴，因為民眾難以實際感受到具體成果。

中國經濟真的還在成長嗎？

中國官方公布的宏觀經濟統計數據的可信度一直備受質疑。 然而，至少從整體趨勢來看，經濟正在減速一事幾乎是不爭的事實。具體而言，實質GDP成長率從第一季的5.4%、第二季的5.2%，下降至第三季的4.8%，明顯下降。究竟是什麼因素導致中國經濟在第二季至第三季之間出現如此明顯的下滑呢？

整體而言，中國經濟目前仍處於低迷狀態，主要受到新冠疫情後遺症與房地產不景氣長期化這兩項因素的影響。此外，從第二季開始，「川普關稅」的影響也逐漸浮現。疫情後遺症與房地產不景氣壓抑了中國的內需，而川普關稅則削弱了外需。中國對美出口的年增率（與去年同月相比）在8月下降33%，9月下滑27%，跌幅明顯。表面上看來，對非洲與東南亞國家的出口有所增加，似乎能彌補對美出口的減少，但實際上，出口至全球南方國家與地區的多為低附加價值產品，對中國出口企業而言利潤率偏低，難以彌補對美出口的下滑。

習近平政權正全力試圖擴大內需，透過具體的財政政策來刺激投資。另一方面，中國人民銀行雖維持政策利率不變，但已啟動量化寬鬆政策。然而，即使採取這些經濟措施，仍難以有效帶動景氣回升。其實從中國經濟的現況即可看出，供給已遠遠超過需求。在這種情況下，若再進一步刺激投資，只會進一步擴大供需落差。雖然人民銀行推行量化寬鬆政策，但在整體信用收縮的環境下，金融機構普遍放貸意願低落，增加市場流動性仍難以轉化為實際需求的成長。

這樣的基本邏輯，其實檢驗經濟數據便一目了然。但統計局公布的數據，往往刻意營造出「經濟正在穩步復甦」的表象。在這種情況下，將難以制定並執行正確的經濟政策。

究竟希望透過第15個5年規劃達成什麼目標？

前面整理了國家統計局公布的第14個5年規劃的總結文件，下表則是由國家發展改革委員會公布的「第14個5年規劃目標」與「第15個規劃目標」的比較。表中所附的評價為筆者加註，其中○代表達成目標、△代表不完全達成目標、×則代表未能達成目標。

「第14個5年規劃目標」與「第15個規劃目標」的比較

第14個 評價 △ （1）維持經濟成長目標 △ （2）科技的自立自強 ○ （3）環境與能源政策 × （4）就業穩定等社會政策 △ （5）地方發展與城市化 × （6）對外戰略 第15個 （1）經濟復甦與結構轉型 （2）推動技術創新與研發 （3）擴大消費與內需 （4）強化環境與減碳行動 （5）兼顧安全保障與發展 （6）振興農村、縮小地方差距、提升所得

在第14個規劃期間，中國經歷了長達3年的新冠疫情，導致經濟成長下降，這點可說情有可原。但問題在於，疫情期間強硬推行的封城政策，以及疫情結束後景氣刺激措施不足，因此評為△。在科技自立自強方面，同樣給予△的評價。環境與能源政策則因環境狀況未出現明顯惡化，評為○。就業對策明顯不足，因此評為×。地方發展與城市化推動不夠充分，評為△。對外戰略方面，因「戰狼外交」的失敗導致中美關係緊張，故評為×。

從第15個規劃的目標來看，將「經濟復甦與結構轉型」以及「推動技術創新與研發」列為重點，這點值得肯定。對於「擴大消費與內需」的問題意識是正確的方向，但關鍵在於能否提出具體措施。強化減碳行動原本應是中國的強項。「兼顧安全保障與發展」固然是重要課題，但目前尚未見具體對策。至於最後一項「振興農村、縮小地方差距、提升所得」，可視為與習近平政權過去提出的「共同富裕」同義，但依目前情勢來看，實現的可能性不高。

打造讓市場機制發揮作用的環境

雖然無須刻意比較第14與第15個規劃的目標，但可以明顯看出，習近平政權正試圖推動中國經濟的結構轉型。過去的中國經濟主要仰賴「量的擴張」來實現高速成長，然而這種模式的經濟效率低，持續現狀，恐難以為繼。

特別是第15個5年規劃，比以往更加強調「習近平思想」，並以實現「強大中國」的願景為核心目標。對習近平政權而言，在達成長期目標之前，首要任務是讓中國經濟重新回到成長軌道。為此，必須建立能讓市場機制正常運作的環境，然而這次的5年規劃中並未納入相關內容。更令人在意的是，目前仍未見到任何進一步推動市場開放的論述。

中國經濟效率下滑的原因之一，在於市場機制未能正常運作，導致資源配置效率低落。尤其是政府部門對企業經濟活動的干預與管制，仍被視為正面作法，這正是當前的問題所在。即使在第十五個五年規劃中，也未見放鬆經濟管制的政策取向。因此，照目前情勢發展下去，中國經濟能否恢復，充滿不確定性。

若習近平政權選擇無視當前的景氣減速，仍一味追求長期經濟目標，中國經濟恐將更加低迷。讓中國經濟重新回到成長軌道的解方其實相當簡單。首先，推動自由化；其次，進一步開放市場。同時，對國際社會則應承諾遵守現有的國際規則。

最後想提出的是，第15個5年規劃的落實，對鞏固習近平政權第4任期的權力基礎至關重要。 若仍如以往的5年規劃，只停留在表面、以華麗辭藻堆砌的描述，將可能加劇社會不公平感、引爆不滿，進而嚴重惡化治安。此刻更應拋開表面的光鮮，深究實質內涵，才是制定五年規劃的本意。必須具體檢視中國經濟哪個環節不合理，並深入問題核心，動刀改革。

高市政權上台恐拉遠日中距離

談到與日本的關係，目前保守色彩強烈的高市政權誕生。中國政府理應希望持續推動與日本的經濟合作，卻也對高市政權的動向愈加警戒。問題在於，過去一直扮演中日溝通窗口角色的公明黨，已退出執政聯盟。展望未來的日中關係，風險回避的人脈與對話管道已不復存在。在與美國對立日益激化的情勢下，與日本的距離也極可能進一步拉遠。可以說，中國如今正面臨內憂外患的局面。

