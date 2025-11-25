習近平在「川習通話」強調收回台灣 外交部批：北京論述虛假不實

2025年10月30日，美國總統川普（左）與中國國家主席（右）於南韓慶州舉行APEC峰會期間在釜山金海國際機場會面。路透社



中共新華社昨（11/24）日晚間報導，中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）剛完成通話，而習近平在通話中強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。對此，外交部發言人蕭光偉批評，北京的論述完全是虛假不實，意圖只是將台灣孤立在國際社會之外。

新華社報導表示，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，且美方也理解台灣問題對於中國的重要性。不過川普的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文中並未提及通話中談到台灣。

針對美中高層通話，蕭光偉今（11/25）日於例行記者會回應，外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定。依照慣例，台美溝通內容一向不公開。據了解，川習通話中提及台灣究竟是中國單方面說法或實際通話內容為何，仍在確認中。

蕭光偉提到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我們主權地位與相關事實，事實上中國刻意曲解二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茲坦公告》以及《舊金山合約》，最主要的目的就是企圖脅迫台灣，然而這些文件以及聯合國大會2758號決議，都沒有決定台灣的最終政治地位。

蕭光偉嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，也是台海的客觀現狀；美國在台協會（AIT）曾公開重申美方對台政策的立場，聲稱中國特意曲解二戰時期的文件，企圖藉以支援中國脅迫台灣的行徑，已明確反對中方扭曲史實的行徑。

蕭光偉表示，北京的論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，並且企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛的行動之一環，相關的聲明已嚴正地駁斥北京相關虛假不實的法律論述。

蕭光偉強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣以及日本的周邊國家恫嚇、施壓，這樣子已經背離了聯合國憲章所規定，不得在國際關係中威脅或武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。

中共正利用法律戰強化台灣議題內政化的論據，蕭光偉呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國透過虛假不實敘事，以及企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖；台灣將持續一貫致力與夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平穩定與繁榮。

