習近平地位動搖? 專家研判中共陷分歧 離島風險恐成台海關鍵變數

中共高層權力動向與台海安全情勢持續引發外界關注。4 日，中共領導人習近平罕見於同日分別與美國總統川普及俄羅斯總統普丁通話，議題涵蓋貿易、台灣與伊朗等敏感問題，並對美方提出大規模農產品與能源採購承諾。此舉發生之際，正值中共軍中高層人事震盪未歇，黨內與軍方反應低調，引發不同解讀。

多名時政評論人士在《大紀元新聞網》的節目中分析，習近平近期的外交動作，與其國內權力運作受阻有密切關聯；但也有評論指出，北京仍牢牢掌握權鬥主導權，軍中沉默未必代表失控。

首先，旅美時事評論員唐靖遠指出，習近平同日致電美俄領導人，且通話皆非例行安排，顯示其主動性極高，反映面臨必須親自處理的重大政治壓力。他認為，習在中共內部針對中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立的整肅行動，遭遇黨內與軍中「不表態、不支持」的集體消極反彈。

唐靖遠與資深媒體人石山、時政評論員秦鵬分析指出，近期全國人大常委會僅罷免三名軍工體系高層的人大代表資格，卻未處理張又俠與劉振立，顯示相關程序卡關。這已是繼 1 月底政治局會議後，第二次未能完成關鍵人事處置，被視為黨內阻力仍在。

分析認為，習近平在內部整肅進展受限下，轉而強化對外外交存在感，對美大幅讓步、對俄維持高調互動，試圖藉由外部強權「抬轎子」，向國內體系證明其國際地位仍然穩固，以穩住內部局勢。

不過，自媒體節目《時政春秋》主持人藍述則提出不同觀點。他指出，張又俠與劉振立遭調查後，中共內部與解放軍系統長時間保持沉默，並不等同於政權動盪或政變前兆，而是反映北京仍在既有權力結構內運作。

藍述分析，張、劉二人長期被視為習近平親信，其處理方式與過往秦剛、何衛東等案件明顯不同，顯示這並非單純個案清洗，而是軍中結構性整頓。他並指出，《解放軍報》先後刊出的兩篇重要報導，前後聚焦「反腐」與「黨對軍隊的控制」，說明官方敘事仍強調黨控軍，而非權力失序。

針對外界關注是否出現「軍中軟抵抗」，藍述認為，習近平長期以來並不排斥黨內派系競逐，反而藉此掌握不同系統動向與弱點，再進行清洗與替換，以維持紀律並防範形成反黨集團。從這個角度來看，北京目前在內部權力運作上仍占據上風，並未出現失控跡象。

在台海安全風險的評估上，分析也出現不同側重。唐靖遠等評論人士認為，習近平在內外壓力交織之下，短期內更可能透過外交與經濟手段爭取時間，避免在內部權力尚未完全穩固之際，同時承受軍事與政治雙重衝擊。

不過，《時政春秋》主持人藍述則表示，若習近平真有意製造台海衝突，未必會直接對台灣本島動武，而可能選擇金門或馬祖作為有限軍事行動目標。一旦成功佔領，即可對內宣稱「完成統一進程中的關鍵一步」。他分析道，這種作法可讓習近平達成歷代中共領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤未完成的象徵性目標，進一步鞏固其在黨內的領導威信，同時藉此向西方釋放強烈威嚇訊號。

他提到，川普近期受訪時直言，習近平「還是老闆」，並表示「還要繼續與他談」，顯示美方高層對北京權力結構有所掌握。他並指出，川普去年 11 月公布的國家安全情報策略中，大量篇幅聚焦台灣，並規劃大幅提高國防支出。此外，日本政壇走向亦被視為重要觀察指標。藍述研判，首相高市早苗在下次國會選舉中有望掌握多數席次，意味日美同盟在安全政策上可能進一步強化。

他警告，在美國與日本同步加強軍事準備的情況下，台灣更需提高警覺。他呼籲，台灣應持續強化國防預算，避免因國內政治對立，導致防衛能力建構受阻。

整體而言，專家對習近平目前的權力狀態與風險評估看法各有解讀，但普遍認為，中共內部權力運作、外交姿態與台海安全，正處於高度連動的關鍵階段。

