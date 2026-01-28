習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮

國際中心／綜合報導

網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京。（圖／翻攝自X平台 @ElvaMusclecat、ZhaoMingObserve）

中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國局勢詭譎多變。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海更提升警備等級。據傳軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至傳出有軍官爆料內部已出現辭職潮，習近平正面臨軍心動盪的嚴峻挑戰。

共解放軍高層再爆驚天清洗，隨著軍委副主席張又俠與委員劉振立遭調查的消息傳出，各地軍隊的異常調動引發國際高度關注。社群平台X上流傳多段影片顯示，包括江蘇徐州、廣東、福建等地，均出現大批全副武裝的解放軍部隊與軍用車輛公然上街。推主「淘喵先生」分析影片背景中的光禿樹枝與路人厚重衣物，研判為近期拍攝，質疑這些理應在營區學習「習思想」的部隊，為何突然荷槍實彈現身街頭。

更令人側目的是，通往權力核心的動脈似乎已被切斷。推主「戰場觀察工作室 昭明」指出，京津唐高速公路已遭封鎖，禁止民用車輛通行，而大批軍車集結於天津武清環線，疑似正準備「進京勤王」或進行某種軍事行動。與此同時，北京郊區驚見解放軍中部戰區第83集團軍帶著重型裝備進駐，北京衛戍區警衛第1師也進入戰備狀態；中南海新華門外更出現大批黑衣人加強警戒，當局據傳已下令停止一切軍事調動並沒收軍士手機，氣氛劍拔弩張。

這場清洗行動也在軍隊內部引發巨大撕裂。推主「肌肉貓 Elva」觀察到，東部與西部戰區轉發了張又俠遭調查的消息，但北部、南部、中部戰區及火箭軍等官方帳號卻異常沉默，未有表態。一名匿名的第31集團軍幹部更爆料，張又俠在軍中威望極高，其落馬震驚全軍，引發團處級以上軍官恐慌，紛紛遞交轉業或辭職報告；面對習近平要求表態支持，多數軍長選擇保持沉默，不願率先「倒戈」，內部甚至傳出張又俠人馬曾與逮捕部隊發生交火的驚人傳聞。

關於張又俠落馬的真實原因，外界眾說紛紜。推主「曹長青」分析，這可能與張又俠「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，意即對習近平「不敬」。他舉例張曾在武器展上不顧君臣分際與習暢談，這對心胸狹隘的習近平來說是不可饒恕的僭越，恐使其成為第二個「林彪」。另一推主「量子．王文哈哈」則推測，張、劉兩人可能試圖透過與美方聯繫來修正習近平的戰略錯誤，雖未成功，但也顯示習的權威已出現空心化。

