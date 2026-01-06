習近平夫婦入鏡 李在明用小米手機自拍上傳X

法新社今天(6日)報導，正在中國訪問的南韓總統李在明(Lee Jae Myung)，用中國國家主席習近平贈送的智慧型手機和這位領導人自拍。習近平在兩人上次會面時曾開玩笑說，這支手機可能有間諜功能。

李在明除了和習近平自拍，他也拍了習近平與他們夫婦的合照、以及兩對夫婦的4人合照。他在X平台發布了這些照片，並寫著「用我在慶州(Gyeongju)收到的禮物小米手機，與習近平主席與他的夫人自拍」。

李在明表示，「感謝他們，我拍到了畢生難忘的照片」。「未來我會更頻繁溝通並更密切合作」。

在自拍照中，兩國領導人與夫人都面露笑容。

李在明辦公室也上傳了一段習近平讚美李在明拍照技術的YouTube短影片。

習近平去年11月在南韓舉行的亞太經濟合作會議(APEC)峰會場邊，跟李在明開了一個玩笑，讓小米手機登上新聞頭條。

當時李在明問手機的通訊是否安全？而習近平則要他「看看有沒有後門(backdoor)」，這指的是可進行第三方監控的事先安置軟體。

這是這位中國領導人罕見地展現幽默，很少看到他開玩笑，更何況還是關於間諜活動。

李在明曾表示，習近平「出乎意料地還蠻會開玩笑」。

在5日舉行的90分鐘峰會中，習近平呼籲李在明在「當前的國際情勢變得比過去更加複雜」之際，和北京共同「做出正確戰略選擇」。

李在明訪中正值美國對卡拉卡斯(Caracas)採取軍事行動、俘虜了委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)並將他帶到紐約面對毒品走私的指控，北京與平壤已譴責這項突襲行動。

李在明的自拍照在網路上引起極大的興趣，在最初幾個小時就被分享了超過3400次。一位網友打趣說，「你知道馬杜洛也用了相同的手機嗎」？

在南韓前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)因宣布戒嚴遭彈劾下台後，李在明於去年6日就任。在與中國多年來的外交僵局後，這位南韓領導人一直試圖改善兩國關係。 (編輯:柳向華)