習近平好勇鬥狠外強中乾 川普迷途知返重塑世界

韓國的川習會，只是雙方都感覺打過頭了，不能再升級，要降降火，各自找到台階下。圖片翻攝The White House Flickr

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

中美元首對話，在雙方都「非常滿意」的反應中落幕。官方與傳媒報道的會談結果非常混亂，都不知道究竟是誰佔上風，誰作了大讓步，反正各取所需。目的倒是相同的，便是關稅戰打到這個份上，要稍微歇歇氣了。

在吉隆坡的會談中，中方承諾的暫停稀土限購一年，在首腦會談後又未見落實，到底有沒有暫停，是完全取消管制，還是仍保留管制，只是對出口申請盡快放行？這中間大有奧妙，因為主動權仍在中共手上，他高興就放行，不高興就拖延，三拖兩拖，拖成不批也是合理的。

廣告 廣告

美國是否全面取消港口徵費，還是暫停一年，這一點也語焉不詳。中方也有報復性港口徵費，但數額很小，是否對等取消，也沒有提及。

關於芬太尼，據說雙方承諾合作打擊，但怎麼合作不知道，美國卻因此減免了10%的芬太尼關稅。芬太尼問題根本是中共的超限戰武器，在中國境內，中共只要一句話就能禁絕芬太尼輸美，但中共就是默許芬太尼去加害美國人，讓美國政府難受，而美國竟因此減免10%關稅，大概以此來交換稀土放行。

至於購買美國農產品，依中共的慣技，魔鬼都在細節中，永遠都是說的比做的多，而美國也拿中共耍賴一點辦法都沒有。

總體來說，韓國的川習會，只是雙方都感覺打過頭了，不能再升級，要降降火，各自找到台階下，於是搞了這麼一場大龍鳳，各自鳴金收兵，如此而已，長遠對抗本質沒有改變。

相對於韓國的首腦會晤，川普的亞洲行更有看頭，美日關係在這幾天突飛猛進，美國突然又站到世界的中心位置來了，這才是值得重視的趨勢。

這一次美日的會談選擇的時機相當好，日本新首相高巿早苗剛剛上任，此人又是日本右傾勢力的代表人物，又是安倍晉三悉心培養的接班人。川普的極右，與高巿早苗不謀而合，互相抬舉，不亦樂乎。

看高巿早苗在與川普互動中那一副幾乎是少女式的雀躍興奮，便知道美日這一次適逢其會，正在跨越川普上任以來一些人為的障礙，往兩國關係進一步深化的方向大踏步前進。

在高巿早苗之前，因岸田文雄和石破茂在美中關係上立場遊移，再加上川普初上任實行美國優先政策，從國際事務上大踏步後撤，因此美日關係一度相當不明朗。事情也湊巧，高巿早苗代表日本右傾勢力回歸，而川普的美國優先政策又正在調整，因此一拍即合。

川普的美國優先政策，因兩件事而受到刺激，一件是調停俄烏戰無果，令川普失去耐心，二是中共大閱兵，顯示邪惡軸心的集結。兩件事都使川普意識到，放棄世界事務是不明智的，美國的地緣政治利益受到損害，美國必須回到主導世界秩序的中心位置上來。

此所以川普在會見高巿早苗時，罕見地放下重話，說只要日本需要，美國有什麼就會給什麼。這句話沒有底線，也沒有上限，真是豁出去了，川普幾時如此大方過？證明美國不但要重回亞洲，更是要重回世界中心位置。

高巿早苗也「識做」，當即承諾向美國投資5500億美元，又決定增加國防預算到2%，這都是投桃報李的好意。美日關係從來沒有去到如此融洽的地步，這是當前的時勢決定的，也可見川普根深蒂固的商人本色。

川普這次亞洲行來去匆匆，但頗有收穫。在馬來西亞談妥了稀土採煉的合作，在日本得到5500億美金的投資，在韓國得到3500億美元的投資，最要緊的是，把亞太地緣政治的關鍵性位置，又重新掌控在自己手中。

美日成了最堅定的盟友，此外澳洲新西蘭菲律賓緊跟在後，韓國印度各算半個，越南﹑印尼﹑馬來西亞等東南亞國家都紛紛攀附，台灣則是潛在的密友，除了中國和朝鮮，美國在整個亞洲簡直暢通無阻。

反觀中共，在亞洲的影響力正大面積削弱，習近平在五中全會上，閉口不談外交和地緣政治，實際是不知從何談起了。

習近平祭出稀土，是「盡地一煲」，他的習性是好勇鬥狠，但又經常臨陣腳軟。上一次美中貿戰，本來談好了，習近平掀檯，結果川普一加碼，習近平又慫。這一次把稀土拿出來玩，顯然玩過頭了，自此以後，西方各國自找出路，無需一兩年，稀土武器即無效。

前中央黨校教授蔡霞提到習近平一件舊事。習年輕時好勇鬥狠，有一次召集小混混出去打群架，去到現場發現對方人多勢眾，習拋下小兄弟自己先溜了，難怪他與美國鬥，往往勇字當頭，末了草草了事，這種人豈是一個民族的脊樑？

一個志大才疏的人，永遠想得多做得少，永遠囂張拔扈半途而廢。他的大閱兵最終招來特 朗普重回世界，讓中共陷入更深重的危機，這也是習近平所料未及﹑咎由自取的事了。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

紀永添專欄：川普不是胡言亂語—鐵甲戰艦重出江湖的理論與考量

李志德專欄：共產黨瘋狂打擊「台獨」背後的問題

鄭紹鈺專欄：中國官僚政治走不出「黃宗羲怪圈」