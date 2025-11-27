習近平娶鄭麗文後來台選總統？謝知橋遭打臉

▲作家謝知橋不滿，如果中配可以參選公職，中國國家主席習近平娶國民黨主席鄭麗文，是不是就可以來台灣選總統了？不過遭資深媒體人黃揚明打臉。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 因為中配取得放棄中國國籍證明困難，國民黨將提案修《國籍法》，明確保障中配參選公職，不需要放棄中國國籍證明，就能參政，但引發綠營質疑，恐讓共諜滲透台灣政壇。作家謝知橋更諷，如果中配可以參選公職，中國國家主席習近平娶國民黨主席鄭麗文，是不是就可以來台灣選總統了？不過資深媒體人黃揚明打臉，無論《國籍法》怎麼修，回復國籍的、外配或陸配歸化取得國籍的，都不得參選總統、副總統。一堆媒體還在那邊跟著一個無知的作家起舞，悲哀。

廣告 廣告

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，「回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。」

不過謝知橋仍說，「好幾個人，說什麼根據某某法規習還是不能選OOXX，沒家教一點的人還順便罵我。欸不是，這屆立法院遇到不合意就碾壓改掉，你根據法規是在根據心酸的喔？」

他也補充，「什麼你說還有《憲法》不能牴觸？那我想問違憲的時候要找誰處理？該不會是憲法法庭吧？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

羅智強將修《國籍法》挺中配參政權 嗆苗博雅：只在乎殺人犯人權

藍修國籍法作家喻：習近平娶鄭麗文選總統 民眾神建議「這劇本」

藍修法放寬中配參政！梁文傑憂：中國籍有義務為中共做「這件事」