習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025年對中國國家主席習近平而言原本是充滿挑戰的一年，但他如今正以勝利姿態邁向終點。然而，儘管在外交領域大獲成功，習近平在國內仍面臨許多麻煩。

對美貿易戰無所畏懼 外交舞台也大放異彩

彭博資訊報導，中國大陸面對美國總統川普再次發動貿易戰展現無所畏懼的態度，憑藉該國在稀土領域的主宰地位迫使美國做出關稅與出口管制讓步。中國大陸出口也在美國以外地區找到新市場，帶動貿易順差首度突破1兆美元。

另一方面，儘管華府實施管制，中國大陸人工智慧（AI）企業仍奮力邁進，習近平呼籲技術自給自足則促使該國晶片製造商湧入首次公開發行股票（IPO）市場。

習近平在外交舞台也大放異彩，日前在20多名外國領袖陪同下在北京主持盛大閱兵儀式，展現中國大陸具備支撐他新世界秩序願景的硬實力。習近平數周後在南韓與川普會談，川普把這場會議稱為「G2會議」，使用這個罕見措詞與北京當局希望與美國平起平坐的長期訴求呼應。

布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員席恩（Jonathan Czin）說：「習近平今年處境遠比他原本可能合理預期的情況來得好…從任何角度來看，習近平現況都優於一年前。」

國內憂慮仍多 經濟、政治面臨挑戰

不過，在外交勝利的背後，習近平在國內仍有許多憂慮，例如結構性經濟脆弱及深入軍隊和黨內高層的人事整肅。中國歐盟商會前主席、Albright Stonebridge集團合夥人伍德克（Joerg Wuttke）說：「讓習近平感到頭痛的顯然不是外交事務，也肯定不是川普…我會說主要是中國大陸經濟。」

2025年中國大陸經濟乍看之下表現可圈可點，出口熱絡讓今年經濟成長率可望在未推出大規模振興措施情況下達到5%左右的目標，製造商也朝價值鏈上游移動，但經濟動能其實持續減弱。中國大陸投資正邁向1998年以來首次全年萎縮，零售銷售寫下疫情以外時期最慘澹表現，看似永無止盡的房地產危機導致新屋價格11月進一步下跌。

政治緊張氣氛也日益增濃，習近平今年以反貪名義調查的高階官員人數創歷史新高，許多將領已中箭落馬。隨著中共第21次全國代表大會明年10月左右進入倒數一年，圖謀職位的戲碼屆時只會增加，習近平可能在這場會議上尋求第四任期。

儘管目前沒有習近平政權面臨挑戰的證據，他的整肅行動已引發外界質疑中國大陸軍隊即戰力。美國官員宣稱，習近平已指示人民解放軍2027年前具備侵犯台灣的能力。

