習近平宣示「統一歷史大勢不可阻擋」 鄭麗文：兩岸本就存在很多歧異

記者周志豪／台北報導

中國大陸國家主席習近平昨天發表新年致詞時宣稱，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一歷史大勢不可阻擋」。國民黨主席鄭麗文今回應，尊重對岸有對岸的期待、政策與立場，但兩岸分隔超過百年，本來就存在很多的歧異。

鄭麗文說，在台澎金馬的我們，也有不同的生活方式跟制度，還是希望能夠透過對話跟交流來化解歧異、認識彼此，接下來兩岸能夠透過和平的方式進行和解，甚至在很多重大議題上合作，相信也可為人類社會做出積極的貢獻。

至於「九二共識」主張再遭民進黨秘書長徐國勇嗆自欺欺人、一中各表是做夢，鄭麗文則回應，九二共識就是「兩岸同屬一中」，這個其實是無庸置疑的。

