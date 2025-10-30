習近平寫成習近乎！人民日報編輯慘了 過往案例下場曝光

今（30）日於南韓舉行的川習會引起國際媒體關注，不過中國媒體人民日報卻在相關報導中將中國國家主席習近平的名字寫成「習近乎」引起關注。美聯社



美國總統川普在今（30）日與中國國家主席習近平在南韓舉行全球矚目的「川習會」，對此國際間的媒體都相當關注，中國當然也不例外。不過卻傳出人民日報在報導川習會相關議題時，有一篇新聞竟將「習近平」打成「習近乎」引發熱議，也讓網友紛紛表示，「得罪了我們國家主席，這個編輯還不被誅九族？」

根據《鏡報》報導，在今日的川習會中，中國人民日報一篇報導相關訊息的新聞稿中，在導言誤把中國國家領導人習近平，錯寫成習近乎，馬上被網友截圖瘋傳，引起討論。對此也有網友分析為什麼習近平會打成習近乎，認為該編輯可能是利用「五筆打字」，或是使用手寫才導致辨別錯誤。不過將國家領導人的字打錯，也讓網友表示「真為這個編輯感到擔心」、「準備捲鋪蓋走人吧，鐵飯碗要丟了」。

廣告 廣告

而類似的情況在過去的中國媒體也是層出不窮，像是在2013年福建廈門《海西晨報》頭版標題將習近平打成「習進平」，還已經印成報紙發出去，據報導後續2名編輯也因此被「停職」。2011年廣西《南寧晚報》也曾在頭條誤寫成「習進平」，後續緊急回收13萬份報紙，另外《央視網》在2010年也出包過，旗下的網路電視台把當時還是國家副主席的習近平名字，打成「刁近平」（應為习）。

更多太報報導

鮑爾放鷹+外資匯出！新台幣連二黑 收30.715元

癱軟「辦公椅」上囚車！中配溺殺2幼女強撐3天開庭 她淚談北所「生日餐」

GD週末大巨蛋開唱！西門町住房「2晚飆1.6萬」 網崩潰：這就是國旅