習近平專機抵海南 「福建號」料將正式入列服役

〔編譯陳成良／綜合報導〕多重跡象顯示，中國第三艘航空母艦「福建號」(舷號18)即將在海南三亞正式入列服役。根據航班追蹤資訊與衛星影像，中國國家主席習近平的專機已於5日飛抵三亞；與此同時，「福建艦」與「山東艦」正並排停泊於三亞軍港，艦上掛滿旗飾，周邊海域也已發布禁航警告。外界預料，身兼中央軍委主席的習近平，將親自主持入列儀式。根據香港《明報》引述航班追蹤服務「Flightradar24」的資訊，一架註冊編號為B-2481的國航波音747-89L客機(中國國家領導人專機)，於5日中午飛抵三亞鳳凰國際機場。在此之前，美國衛星情報公司BlackSky於10月25日拍攝的影像便顯示，「福建號」與「山東號」已並排停泊於三亞榆林軍港。此外，三亞海事局也已發布航行警告，自4日至6日封鎖榆林港對出海域進行軍事訓練。「福建號艦」是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦(003型)，於2022年6月下水。根據阿根廷軍事媒體《Zona Militar》分析，其最大的技術突破，是配備了與美軍「福特級」(Ford-class)航艦同等級的「電磁彈射系統」(EMALS)，使其能夠操作比前兩艘滑躍式航艦更重、航程更遠的艦載機，包括殲-15T、新一代的殲-35匿蹤戰機，以及至關重要的空警-600(KJ-600)空中預警機，將大幅拓展解放軍海軍的遠洋空中戰力。穿越台海抵南海 預計將部署於此在過去一年中，「福建號」已完成多次海試與彈射系統校準。其最近一次公開的航跡，是在今年9月中旬，當時該艦在兩艘驅逐艦的護衛下，首度穿越台灣海峽，前往南海進行服役前的最後階段訓練，途中遭到日本海上自衛隊全程監控。若此次正式入列服役，預計「福建號」將與「山東艦」一同，以海南三亞的榆林海軍基地為母港，進一步增強解放軍在南海乃至整個西太平洋的軍力投射能力。

