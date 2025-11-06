習近平專機抵海南 「福建號」料將正式入列服役
〔編譯陳成良／綜合報導〕多重跡象顯示，中國第三艘航空母艦「福建號」(舷號18)即將在海南三亞正式入列服役。根據航班追蹤資訊與衛星影像，中國國家主席習近平的專機已於5日飛抵三亞；與此同時，「福建艦」與「山東艦」正並排停泊於三亞軍港，艦上掛滿旗飾，周邊海域也已發布禁航警告。外界預料，身兼中央軍委主席的習近平，將親自主持入列儀式。根據香港《明報》引述航班追蹤服務「Flightradar24」的資訊，一架註冊編號為B-2481的國航波音747-89L客機(中國國家領導人專機)，於5日中午飛抵三亞鳳凰國際機場。在此之前，美國衛星情報公司BlackSky於10月25日拍攝的影像便顯示，「福建號」與「山東號」已並排停泊於三亞榆林軍港。此外，三亞海事局也已發布航行警告，自4日至6日封鎖榆林港對出海域進行軍事訓練。「福建號艦」是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦(003型)，於2022年6月下水。根據阿根廷軍事媒體《Zona Militar》分析，其最大的技術突破，是配備了與美軍「福特級」(Ford-class)航艦同等級的「電磁彈射系統」(EMALS)，使其能夠操作比前兩艘滑躍式航艦更重、航程更遠的艦載機，包括殲-15T、新一代的殲-35匿蹤戰機，以及至關重要的空警-600(KJ-600)空中預警機，將大幅拓展解放軍海軍的遠洋空中戰力。穿越台海抵南海 預計將部署於此在過去一年中，「福建號」已完成多次海試與彈射系統校準。其最近一次公開的航跡，是在今年9月中旬，當時該艦在兩艘驅逐艦的護衛下，首度穿越台灣海峽，前往南海進行服役前的最後階段訓練，途中遭到日本海上自衛隊全程監控。若此次正式入列服役，預計「福建號」將與「山東艦」一同，以海南三亞的榆林海軍基地為母港，進一步增強解放軍在南海乃至整個西太平洋的軍力投射能力。
更多自由時報報導
中國高官不敢吭聲？川普曝川習會「奇景」：沒看過有人這麼害怕
（獨家）黃明志正牌女友長這樣 激似「越南林志玲」凌晨陪他投案
美軍新「神眼」啟用！最新神盾艦海試成功 偵測力狂飆30倍反制中國
桃園南門市場暗夜大火 精華區幾全毀 短期恐難營運
其他人也在看
這國只花「1歐元」買到18架F-16！荷蘭戰機大放送 還要幫烏克蘭訓練飛官
羅馬尼亞正式以象徵性「1歐元」的價格，從荷蘭手中購得18架退役的F-16戰機，並已於3日正式移交，這些戰機未來將進駐羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」（EFTC），不只幫助培訓羅馬尼亞飛官，也將協助訓練烏克蘭飛行員。根據軍事媒體《The Warzone》報導指出，雖然這筆交易在帳面上只賣1歐元，不過羅馬尼亞仍需支付稅金，根據飛機、後勤支援等貨物的申報價值計算......風傳媒 ・ 10 小時前
戲台搭好了…中國「福建艦」可能這兩天成軍 呂禮詩：航行警告預示重現「神威-2018」
[Newtalk新聞] 中國大陸自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建號（舷號18）」可能於5日或6日在海南三亞榆林軍港成軍，軍事專家呂禮詩今天（4日）PO出榆林港成軍觀禮台搭建完畢，相關人員正進行演練照片；並發現三亞海事局發布「瓊航警203」航行警告，時間自今天8時至6日18時，區域涵蓋榆林軍港及亞龍灣潛艦基地近海，推測成軍儀式可能以2018年「神威」海上閱兵模式，展示中國新海軍軍力。 呂禮詩表示，「瓊航警203」航行警告的發布頗具深意，回溯2019年「山東艦（舷號17）」成軍時並無類似措施，此次警告範圍廣泛，顯示榆林港泊位已滿，甚至927型（北約代號：東監級，Dongjian class）海洋水聲監視船也停靠於福建與山東艦中間碼頭，暗示可能動員亞龍灣潛艦基地力量參與。若果真舉行海上閱兵，將是中國海軍現代化進程的里程碑，可能透過央視直播福建艦電磁彈射殲-15、殲-35戰機及空警-600預警機作戰能力。在南海局勢敏感之際向國際傳遞強軍訊號，將成為今年「九三」閱兵後的又一國際焦點。 2018年4月12日，中國中央軍委在南海海域舉行代號「神威-2018」的海上閱兵，時任中央軍委主席習近平新頭殼 ・ 1 天前
35元買到F-16 羅馬尼亞買18架培訓烏克蘭飛行員
35元買到F-16 羅馬尼亞買18架培訓烏克蘭飛行員EBC東森新聞 ・ 19 小時前
以色列突下令 ! 700輛中國電動車全數召回 軍方 : 恐外洩地理數據
[Newtalk新聞] 以色列媒體 11 月 2 日報導，因擔憂中國電動車可能存在資訊安全風險，以色列軍方近日決定禁止中國製汽車進入軍事基地，並下令召回先前採購的約 700 輛中國電動車。這項舉動不僅引發國內外關注，也被視為國際政治博弈在科技領域的又一次延伸。 根據報導，以色列軍方早在數月前便下達禁令，限制中國汽車進入軍事設施。此次全面召回被視為該禁令的延續與強化措施。軍方官員表示，中國電動車配備的智慧車載系統與攝影鏡頭，可能導致敏感資訊外洩，尤其涉及行車軌跡、地理數據與影像資料等國防相關內容。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。有分析指出，這或意味著軍方在後續評估中發現新的安全風險。不過，具體原因及技術細節，官方至今尚未公開。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。 圖:翻攝自軍哥的雜談 值得注意的是，外媒指出，位於特拉維夫的以色列國防部總部目前仍在使用部分中國汽車。這項「例外」安排引發外界揣測，一方面反映軍方對中國汽車安全性的警覺態度，另一方面也顯示以色列在對中國新頭殼 ・ 16 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 2 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 20 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前
荒唐黃明志／獨家！黃明志私下生活超繽紛！揪好友進行泰國黑暗行程 特愛消費第三性公關
黃明志在馬來西亞涉入護理女神命案，夾雜著毒品與情愛糾葛，但其實黃明志還有個愛情長跑15年的化妝師女友，但身邊的人都知道，黃明志另有其他「玩樂對象」，除了小模、網紅外，據悉他特別喜歡去泰國消費第三性的風俗業者。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前