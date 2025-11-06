習近平專機抵達三亞 料出席福建艦入列儀式

（中央社記者張謙香港6日電）據報導，中國國家主席習近平的專機昨天中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場。此前有分析指出，中國自行研製的航空母艦福建艦即將在三亞舉行入列儀式，預料習近平將會出席。

根據明報今天凌晨的報導，航班追蹤服務「Flightradar24」顯示，中國國際航空一架註冊編號為B-2481的波音747-89L客機5日中午飛抵三亞機場，這架飛機為中國國家領導人的專機，早前搭載國家主席習近平出訪韓國。

報導引述美國太空情報公司BlackSky於10月25日拍攝的衛星相片顯示，福建艦和另一艘航艦山東艦停泊在三亞軍港，兩艘航艦甲板上都有艦載機。

與此同時，三亞海事局3日發布「瓊航警203/25航行警告」，公告自4日上午8時至6日下午6時，南海部分海域進行軍事訓練，船隻禁止駛入，封鎖範圍為三亞榆林港對出海域。

中國社交平台5日流傳的相片顯示，福建艦和山東艦從艦艏至艦艉「掛滿旗」，外界猜測福建艦將入列南海艦隊，作為中央軍委主席的習近平，按慣例將會出席儀式。（編輯:陳鎧妤）1141106