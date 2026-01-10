習近平對台灣幹嘛隨便他？粉專曝川普原話：在他眼中「台灣就是台灣」

記者楊士誼／台北報導

美國總統川普接受紐時專訪，提到中台關係時，川普的說法被部分媒體翻譯成「習近平想幹什麼隨便他」，並解釋成川普放任中國攻台。粉專「美國台灣觀測站」今（10）日表示，川普的意思其實是「他要怎麼想隨便他」，大致上可確定在川普眼中，台灣不是中國的，「台灣就是台灣，習近平要怎麼想隨便他」。在處理議題時先處理中國議題再說，台灣則另外處理。

粉專指出，川普接受專訪被問到最近討論熱烈的「美國打委內瑞拉是否給中國攻台設立先例」。川普切入的點很有趣，說台灣沒放那麼多犯人或毒品到中國，所以沒辦法拿這個理由打台灣。他也籍此重申，美國出兵委內瑞拉是因為犯罪和毒品的問題，所以師出有名。​被問到如果習近平覺得台灣是分裂勢力，對中國構成威脅所以要打台灣，川普是否還是給習構成先例時，川普回到之前的說法，認為習不管是基於國族榮光認為台灣是中國一部份的理由，「要怎麼想隨便他」，川普說過要是習近平打台灣他會很不高興，至於美國換了總統，中國會不會攻台就不好說了。​

粉專分析，川普切入的點很有意思，是台灣並沒有對中國造成什麼麻煩或敵意行為。要是委內瑞拉像中國一樣，整天去美國附近抽海砂、切海底電纜、派軍機軍艦侵擾甚至濫捕美國人，搞不好美國早就動手。​後半段川普的論點雖然和之前差不多，但川普提到「這對他（習）是榮光的來源。他認為這（台灣）是中國的一部份，而他要怎麼想也是他的事」（It's a source of pride for him. He considers it to be a part of China, and that's up to him what he's going to be doing.）。​

粉專指出，不少媒體把川普的話翻譯成「習近平想幹什麼隨便他」，解釋成川普會放任中國攻台。但如果看前後文就知道「up to him」其實是「他要怎麼想隨便他」的意思。所以後面的「doing」可以代稱前面的「consider」，而不是指中國可以「為所欲為」。粉專強調，「這不是超譯，而是基本的英文問題」。而且川普說了，如果習真的動手，他會「很不高興」，讓人聯想到前年川普說過「如果中國打台灣，美國就會轟炸北京」，看不出來川普會讓習近平為所欲為。

粉專認為，值得玩味的是川普說「習近平覺得台灣是中國一部份，而他要怎麼想隨便他」，這也暗示川普對習近平怎麼想是不置可否的。川普在川習會前說過「Taiwan is Taiwan」，一直以來的解讀是「台灣議題不在川普的優先議題上面，沒有需要立刻來處理」。​不過綜合來看，當時的話和川普專訪的發言都在討論相關的議題，大致上可以確定在川普眼中，台灣並不是中國的一部份，「台灣就是台灣，習近平要怎麼想隨便他。台灣就是台灣，在處理議題的時候是先處理中國議題再說，台灣議題就是另外處理」。​

粉專也指出，「中國領導人要怎麼想，隨便他」非常符合美國「一中政策」。美中外交公報裡提及美國「認知到」中國聲稱台灣的立場，然後不挑戰這個立場。其實是「你要這樣想我們尊重，但我們沒有這樣認為」的外交版本，換成川普來講就變成「that's up to him」，如此而已。

