「習近平對台灣有感情！」蕭旭岑：2028讓國民黨執政，台灣就能高枕無憂

在南韓的川習會上，台灣議題沒有被談到，引起外界關注。對此，國民黨副主席蕭旭岑提到，美果總統川普與中國國家主席習近平在釜山會面時，並沒有公開談及台灣問題，這並不代表私下沒有討論，明年4月川普將訪問中國，因此明年4月是台海問題一個關鍵點，所以台灣當然不能高枕無憂。但說實話，中國現在立場很清楚，不相信習近平會希望武力犯台，因為武力犯台，第一、對中國代價帶大，第二、也違反習近平一路以來主張，習近平從當國家副主席到國家主席時都提出「心靈契合」，這是習近平的哲學。

廣告 廣告

蕭旭岑表示，他接觸過許多熟悉習近平的台商，他們認為習近平對於台灣人是有感情的，習近平是最了解台灣的中國領導人，當然要看他當領導人之後的路，他就是要和平統一，雖然和平統一現在在台灣聽起來很刺耳，可是仔細想想，代表他不希望走到那一步，只要台灣跟中國維持好的溝通，只要大家有共同基礎。

蕭旭岑強調，台灣要把握現在的優勢跟堅持，堅持台灣自由、民主的生活方式跟制度，那把握優勢，就是說台灣跟中國有共同基礎，不管是歷史、文化血緣，還有雙方憲法都規定兩岸不是兩個國家，這樣的基礎之下，其實有談論的空間。

蕭旭岑指出，台灣要高枕無憂，民進黨政府要能夠回到中華民國憲法，如果不行，2028就讓國民黨重新回來，台灣就能高枕無憂，「因為中國沒有道理，就算我們堅持中華民國憲法，兩岸不是兩個國家，中國還打我們，這樣就說不過去了，中國對內也無法交代，14億人也不能接受」、「今天大家都是中華民族，我們都是一家人，結果你承認一家人，我還要打你，那我對內也沒辦法領導，所以這是一個很簡單的邏輯。」

「今天大家所有憂慮都來自於被統，但只要我們有堅定的堅持，我覺得不會被統。」蕭旭岑直言，目前台灣民眾對統一好像變成是禁忌，可就中華民國憲法來講，統一是寫在憲法裡，所以統一是中華民國國民某種程度上的義務，只是說現在的條件跟環境不允許，但它不是言論自由的問題，它是憲法上面的一個規定，所以今天有人要探討統一，不能夠去封殺或阻止。

蕭旭岑說道，現階段來講，只要我們能夠堅持自己的原則、堅持中華民國憲法，兩岸至少先不要有戰爭跟衝突的風險，這個比較重要，至於政治上怎麼去解決，那個可能不太是一蹴可幾的事情。

更多風傳媒報導

