習近平對川普「畫台灣紅線」 後院卻遭日部署飛彈 美前官員揭中國真正恐懼

美國總統川普與中國國家主席習近平24日深夜通話備受矚目。新華社報導，習近平告訴川普，台灣「回歸中國」是北京對世界秩序願景的重要組成部分，但川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）貼出內容卻未提台灣。在美中元首通話之際，中日關係急遽升溫，前美國國安會官員帕克（Marvin Park）直指，中國擔憂是日本未來軍事化的潛力。

新華社vs川普貼文：台灣論述大相逕庭

新華社稱，習近平在通話中表示，中美曾經並肩對抗法西斯主義和軍國主義，現在應該共同努力維護二戰成果，並強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序不可分割的一部分」。川普稱讚習近平是「偉大的領導人」外，也稱美方理解台灣問題對中國的重要性。



不過，川普社群發文完全沒有提及台灣，但說這次是非常好的通話，也針對烏克蘭、芬太尼和美國農產品等多項議題進行討論。川普強調，他們與中國關係極度穩固，這通電話是10月底在南韓釜山會晤後的延續，雙方在確保協議落實方面已取得顯著進展，現在能將目光放在更大的格局。

白宮：稀土協議感恩節前拚定案

根據《路透社》報導，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）告訴記者，這次與習近平的通話主要聚焦貿易議題。自川普關稅政策引發數月貿易緊張後，習近平和川普10月30日在南韓達成框架協議。

華盛頓同意不對中國進口商品徵收100%關稅，中國則暫緩對關鍵稀土礦物和磁鐵實施出口許可制度。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，希望稀土礦物的最終協議能在感恩節前完成。

中日外交危機升 專家：中國真正怕的是日本軍事化

報導也指出，中國正面臨與美國盟友日本多年來最大的外交危機。本月日本首相高市早苗表示，中國若攻擊民主治理的台灣，可能引發日本軍事回應。週一稍早，北京批評，東京計劃在距離台灣約110公里的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，稱此舉是「製造區域緊張和挑起軍事對抗」的企圖。



帕克表示，這些飛彈明顯屬於防禦性質，射程僅約50公里，甚至無法到達台灣。現任美國全球策略諮詢公司的帕克分析，「中國更深層的擔憂是日本未來軍事化的潛力。如果日方現在引進這種純防禦系統，可能使日本更容易在西南島嶼地區爭取更先進的軍備能力」。