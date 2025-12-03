習近平對此不吭聲! 阿富汗跨境襲擊塔吉克 釀5中國人死亡僑民置身險境

塔吉克邊境發生阿富汗塔利班跨境襲擊。 圖：翻攝自 X《Eagle Eye》

[Newtalk新聞] 塔吉克斯坦當局週一（1 日）表示，過去一週阿富汗境內塔利班針對塔吉克的跨境襲擊，已造成數人傷亡，包括 5 名中國公民喪命。同日中國駐塔吉克大使館證實了中國公民傷亡的訊息，並呼籲當地中國企業和人員，緊急撤離邊境地區。

塔吉克斯坦位於中亞，是從蘇聯解體出來的一小部分，南部邊界大多與阿富汗接壤，東部則鄰中國新疆。據《路透社》報導，近期塔吉克與阿富汗掌權的塔利班組織關係緊張，邊境還有毒品走私和非法淘金等活動。另一方面，中國則是塔吉克的重要投資者，本次喪生的就有中國路橋建設有限公司的員工，這被認為是「一帶一路」政策的一種延續。

阿富汗領土的狹長地帶「瓦罕走廊」鄰接中國和塔吉克，圖中為中國建設的鐵路。圖：翻攝自 X《 Haroon Khanzoi 》

《法國國際廣播電台》（RFI）表示在上巴達赫尚州（東部）發生的一起襲擊事件造成 2 名中國人死亡，2 人受傷，而哈特隆地（南部）的襲擊則造成 3 名中國人死亡。塔吉克當局譴責阿富汗公民製造的非法挑釁事件。

自從塔利班在阿富汗奪權後，便成為中國拉攏的對象，但中國與塔吉克關係也不錯，加上此事件發生於本就不穩定的地區，可能導致中國官方選擇低調處理此事，X 帳號《LT 視界》批評（官方）不關心中國工人死活。

