習近平川普再通話！又提「統一台灣」，警告美國勿介入。圖/ 白宮臉書、新華社

美國總統川普與中國國家主席習近平，在本月24日晚間通話，據悉雙方談及台灣問題，習近平再提「統一台灣」。另外日本媒體也分析指出，習近平在談話過程中，對川普的「警告」意味濃厚，並且一度間接對日本首相高市早苗政權施加壓力。

《新華社》指出，習近平在交談過程中，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，並稱中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。川普則稱習近平是「偉大的領導人」，並表示與習近平在釜山的會面非常愉快，完全贊同他對兩國關係的看法。《新華社》報導也指出，川普稱雙方正全面落實釜山會面達成的重要共識，並稱中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

另一方面，日本《每日新聞》分析指出，這一次的交談，習近平的主要目的是「警告川普」，要求他不准介入台灣問題。此外，習近平還表示中美關係總體保持穩定並有所改善，呼籲加強合作，並強調中美曾並肩作戰，反對法西斯主義和軍國主義」。報導就稱，習近平在此次通話中試圖展現中美關係緩和的姿態，但也趁勢向高市早苗政府施壓。

另外兩人還談及烏克蘭問題，習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。



