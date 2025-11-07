習近平已抵三亞 料將主持「福建號」航母入列式

中國軍方公布第三艘航母「福建號」的海試畫面。翻攝新浪網



中國官媒昨晚報導，中國國家主席習近平已抵達海南島三亞，聽取自由貿易港建設工作。一般認為，習近平此行赴三亞的主要任務是主持中國第3艘航母「福建艦」入列式。

央視在昨晚的報導中表示，習近平昨日（11/6）在海南三亞聽取海南自由貿易港的建設工作匯報，並未提及「福建艦」入列服役一事。

但中國軍方則是給了清楚暗示。中國國家國防科技工業局新聞宣傳中心官方微博「中國軍工」昨日發布「福建艦」海試畫面，還在發文中寫著：「知道你們已經等兩天了，別急，先看看這個。」

廣告 廣告

另有網友上傳照片顯示，停泊在三亞軍港的「福建艦」船首塗上舷號「18」數字。福建艦被拍攝到艦上停有7架艦載機，包括殲-35、殲-15T及空警-600預警機，岸上設有紅色觀禮台，三亞海事局日前發出航行警告，週二至週四南海特定海域將開展軍事訓練並禁止駛入。

香港《星島日報》5日報導指出，過去兩艘中國航母的入列儀式，時任國家領導人均現身。習近平曾在2019年12月出席位於海南三亞的「山東艦」入列儀式。《星島日報》分析，習近平可能會在出席9日在廣州開幕的全國運動會前，先赴三亞舉行福建艦入列儀式。

更多太報報導

不再堅稱關稅全由外國買單 川普：美國人也會付一點

港媒：習近平將在出席全運會前主持「福建艦」入列

中國福建號服役倒數 美專家點「致命罩門」：戰力僅服役50年尼米茲號6成