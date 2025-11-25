習近平急了？汪浩揭川習通話「1關鍵」：主導權不在北京

政治中心／劉宇鈞報導

中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通電話，習在通話中強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。作家汪浩說，習近平急著向川普「定調敘事」，但川普冷處理，說明主導權不在北京，遊戲規則也不是習說了算。

據《新華社》報導，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，但川普隨後在社群平台發文，說雙方僅提到10月底在南韓與習近平會晤時討論的芬太尼和農產品等議題，隻字未提台灣。

汪浩以「習近平惡人先告狀，川普冷處理中日爭議？」為題發文表示，從《新華社》的通稿看得一清二楚，習近平這通電話不是「友好通話」，而是趁著中日交鋒、台海局勢升溫之際，急著向川普「定調敘事」。

汪浩認為，習近平搬出老掉牙的「二戰國際秩序」、「台灣回歸中國」這套歷史綁架話術，還把中美合作描繪成「合則兩利、鬥則俱傷」，等於在替自己最近的外交困境找台階，也想逼川普口頭背書。

汪浩提到，真正值得注意的是，川普並沒有照稿演出。從《新華社》的說法中，川普只給出一句模糊的「理解台灣問題的重要性」，既非支持、也非承諾，只是典型的川式外交冷回應：不否認、不承擔、不站隊，留一扇門，也留一手彈性。更別說這整段對話目前只有中方單方面公布，美國白宮與川普完全保持沉默，意味著華府未必同意北京的敘事框架。

汪浩直言，在中日爭議正熱、台海成焦點的時刻，習近平選擇「先告狀、先下標」，企圖塑造自己在台海議題上的話語權。但川普冷處理的態度，恰恰說明，主導權不在北京，遊戲規則也不是習近平說了算。

