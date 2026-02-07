習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗

國際中心／綜合報導

中共領導人習近平4日罕見同日致電美國總統川普與俄羅斯總統普丁，並對美提出大規模採購承諾。外界解讀，此舉正值中共軍委副主席張又俠等人事案卡關，黨內出現「軟抵抗」之際，習試圖透過外交出口轉內銷鞏固權力。專家示警，若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」以轉移焦點。

中共高層權力動向詭譎，引發國際高度關注。中共領導人習近平於2月4日做出不尋常的外交舉動，在同一天內分別與美國總統川普及俄羅斯總統普丁進行通話。據悉，對話內容觸及貿易、台灣與伊朗等敏感議題，習近平更向川普政府拋出大規模農產品與能源採購的橄欖枝。多名時政評論人士在《大紀元新聞網》的節目中分析，這並非單純的外交聯繫，而是習近平在面臨國內軍權動盪時，急欲尋求外部強權「背書」的政治操作。

廣告 廣告

旅美時事評論員唐靖遠指出，中共軍中近期爆發新一波整肅風暴，矛頭指向中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立。然而，儘管先前政治局會議與人大常委會已罷免部分軍工高層，但張、劉二人的處置卻遲遲未決，顯示黨內與軍方出現了「不表態、不支持」的集體消極抵抗，導致習近平的清洗程序「卡關」。唐靖遠分析，習近平此刻高調對美讓步、對俄熱絡，意在向國內反對勢力證明其國際地位依舊穩固，試圖以「出口轉內銷」的方式壓制內部異音。

不過，自媒體《時政春秋》主持人藍述則持不同觀點。他認為，軍中的沉默與整肅並非代表習近平失控，反而是他慣用的「權術」。藍述指出，北京當局透過長期清洗與派系競逐來維持恐懼與紀律，從川普近期受訪直言「習還是老闆（The Boss）」來看，美方情報顯示習對權力結構仍有相當掌握度。

然而，最令台灣擔憂的是這場權鬥可能引發的「外溢效應」。藍述示警，習近平若急需一場勝利來樹立超越毛澤東、鄧小平的歷史地位，未必會直接發動登陸台灣本島的全面戰爭，而是可能選擇「金門」或「馬祖」作為目標，發動「有限軍事行動」。一旦成功佔領外島，北京即可對內宣稱完成統一關鍵進程，藉此鞏固因經濟下滑與整肅而動搖的領導威信，同時向美日同盟釋放強烈訊號。

面對中共內部權力博弈可能投射到台海的風險，專家呼籲台灣不可掉以輕心。隨著日本首相高市早苗有望在國會選舉中取得優勢，日美同盟將進一步強化，台灣應持續提升國防預算與防衛韌性，以因應北京可能採取的「以武轉移內部壓力」之極端劇本。

更多三立新聞網報導

凌晨驚醒見大伯房陷火海！侄兒「還原搶救無效瞬間」電暖爐恐釀災

照顧27年竟祕婚百歲翁…四兒怒揭陰謀：她想吞光父親家產

川普7月將認外星人存在？導演爆料聯合國演說稿已備妥 證實回收遺骸

外交最強伴手禮！魏哲家「出神招」高市早苗驚現「驚掉下巴」表情包

