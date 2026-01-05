習近平恐仿效美國斬首戰？蕭旭岑指不太可能

▲國民黨副主席蕭旭岑認為，中國國家主習近平對台灣有感情。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國近日對委內瑞拉展開閃電軍事行動，不到半天時間便逮捕總統馬杜洛夫婦，引部分人士疾呼，美國此舉恐讓中國有樣學樣，對台灣發動攻擊。對此，國民黨副主席蕭旭岑昨（5）日分析指出，中國不太可能對台灣複製類似行動，因為此舉會傷害整體中華民族利益，政治、戰略代價也遠大於可得利益。

蕭旭岑昨上《嗆新聞》指出，中國不太可能對台灣複製類似行動，因依他三度與習近平接觸的觀察與感受，習近平對台灣「是有感情的」，若真採取斬首作為，將傷害整體中華民族利益，所付出的政治、戰略代價也將遠大於可得利益，並不利兩岸長遠發展。

廣告 廣告

蕭旭岑認為，若中國真對台進行斬首行動，不僅將對中華民族整體造成傷害，也會讓兩岸關係徹底走向無法回頭的局面。不過，若持續走台獨路線，兩岸衝突風險仍難以完全避免。

同時，外傳國民黨主席鄭麗文可能訪問中國一事，蕭旭岑表示，目前並無進一步訊息，但在兩岸高度緊張的情勢下，任何有助於舒緩關係、增進互信的交流，對台灣都是好事，也符合台灣人民的利益。他強調，兩岸交流向來是國民黨的強項，對選舉而言「正面效果大於負面」，黨內參選同志無需過度憂心。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

外界憂共軍複製「斬首行動」 國防部：國軍對突發狀況都有演練

賴清德憂中國斬首戰？張景森：比較擔心的絕對不是台灣！

徐欣瑩喊退黨是為救國！他狠翻舊帳：2度分散泛藍選票的真臥底