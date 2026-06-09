習近平戴眼鏡亮相！北韓曝照片 日媒喊罕見
習近平戴眼鏡亮相！北韓曝照片 日媒喊罕見
[NOWNEWS今日新聞] 中國國家主席習近平8、9日訪問北韓，與北韓領導人金正恩會晤，強調中國與北韓之間的戰略合作關係，北韓官媒《朝中社》9日曝光一系列習近平訪問平壤期間的新聞與照片。值得注意的是，其中有多張可以看見習近平戴眼鏡亮相，不過，在中國官媒發布的照片與影片中，卻全都刻意迴避了習近平戴眼鏡的畫面，讓日媒直呼相當罕見。
根據日媒《時事通信社》報導，北韓官媒《朝中社》發布多篇習近平訪問平壤的新聞與照片，其中8日晚間在平壤體育館舉行的文藝演出上，習近平與夫人彭麗媛在觀眾席上都戴上眼鏡欣賞表演。
習近平極少在公開場合戴眼鏡露面，照片中可以看見，習近平的眼鏡為細框，彭麗媛則為粗框。習近平現年72歲，彭麗媛63歲，猜測兩人戴眼鏡應該是因為年齡增長的影響。
習近平眼鏡造型在中國看不到？
另一方面，在中國官媒《新華社》以及中國外交部的官方網站上，相關報導均沒有露出習近平戴眼鏡的模樣。中國央視的新聞影片中，所播放的習近平訪問北韓影像，也未出現習近平戴眼鏡的畫面。
報導指出，在中國，涉及最高領導人健康狀況的訊息通常會被視為機密，北京可能因此刻意避免公開習近平戴眼鏡的模樣。然而，北韓官媒卻大方公開，背後是否另有意圖，引發外界好奇。
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