習近平戴眼鏡亮相！北韓官媒公開照片 日媒：超罕見

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國際中心／游舒婷報導

中共領導人習近平6月8日、9日到北韓進行國事訪問，和北韓領導人的互動備受國際媒體關注。北韓媒體《朝中社》曝光一組習近平的照片，照片中習近平罕見以眼鏡造型亮相，讓日本媒體看了也直呼罕見。

習近平訪問北韓，罕見戴眼鏡亮相。（圖／朝中社）

北韓官媒《朝鮮中央通信社》9日公開的照片中，習近平和他的夫人彭麗媛和金正恩夫婦坐在一起看表演，習近平夫妻都戴起眼鏡，被外界解讀，可能是倆人年紀大了，需要眼鏡輔助。

不過在這之前，中國官媒鮮少公開習近平戴眼鏡的照片，由於中國高層領導人的健康狀況向來被視為敏感資訊，因此外界推測，中方可能刻意避免公開相關畫面，這次公開照片的舉動也引發揣測，日媒也對此評論「相當罕見」。

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