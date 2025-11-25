習近平打給川普「擺明是向美國告日本的狀」！他曝：承認拿日本沒辦法

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開，美國總統川普24日晚間和中國國家主席習近平通話，《華爾街日報》報導指，是由習近平主動致電川普。不過，中國外交部25日堅稱「通話是美方發起」。然而習近平打電話給川普告狀的行為，民運人士王丹就分析，這等於承認了美國在亞洲的影響力，承認中國對日交涉無效、拿日本沒辦法，其實是習近平外交上的敗筆。

廣告 廣告

中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。但是，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。

中國國家主席習近平（左）、美國總統川普（中）、日本首相高市早苗（右）。（圖／翻攝自新華網、白宮臉書、高市早苗Instagram）

《華爾街日報》報導則指，這次兩人通話是由習近平主動致電川普。但中國外交部發言人毛寧25日在例行記者會上被問及「通話是中方主動提議，還是應美方要求？」毛寧卻堅稱，川普第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往，「據我了解，此次通話是美方發起的」。對於川普事後和日本首相高市早苗通話，毛寧稱，美日領導人的通話是美國和日本之間的事情，她不做評論，「至於台灣問題，是中國的內政，不容許任何外部勢力干涉」。

中國民運人士王丹就分析，習近平致電川普，擺明了就是向美國告日本的狀。這等於承認了美國在亞洲的影響力，承認中國對日交涉無效，拿日本沒辦法。

王丹更舉例，「你什麼時候見過美國跟墨西哥有貿易衝突，然後美國總統給習近平打電話的？因為中國的影響力到不了美洲大陸嘛」。因此他認為，「所以，習近平打電話告狀，其實是外交上的敗筆」。

更多三立新聞網報導

中日爭端延燒！中國媒體曝：12條中日航線「取消全部航班」

高市早苗「車牌號碼3777」戳中國痛點！中媒扯1事 小粉紅卻不挺

日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共

美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯

