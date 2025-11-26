習近平打給川普「日本早知情」！專家曝中國急通話主因：焦慮台灣這1事

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開，美國總統川普24日晚間和中國國家主席習近平通話，《華爾街日報》報導指，是由習近平主動致電川普。不過，中國外交部25日堅稱「通話是美方發起」。專家就分析認為，北京當局感到極為焦慮，擔憂台灣議題進一步國際化。

中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。但是，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。《華爾街日報》報導則指，這次兩人通話是由習近平主動致電川普。但中國外交部發言人毛寧25日在例行記者會上被問及「通話是中方主動提議，還是應美方要求？」毛寧卻堅稱，川普第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往，「據我了解，此次通話是美方發起的」。

中國國家主席習近平（左）、美國總統川普（中）、日本首相高市早苗（右）。（圖／翻攝自新華網、白宮臉書、高市早苗Instagram）

據《日經亞洲》報導，一名日本官員透露，這次習近平、川普的通話安排「日本方面事前就知道」，強調華盛頓與東京之間協調良好，通話結束不久川普就與高市早苗通電話。

華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，這回中國要求通話，而習近平選擇以「二戰時期秩序」作為切入點來談台灣問題，是一個戰略訊號，認為「北京正試圖在中日爭端進一步國際化台灣問題之前，與華府敲定其偏好的歷史和法律全是框架」。

辛格頓提到，中國真正擔心的是「會有更多國家效仿東京，聲稱封鎖或攻擊台灣將影響自身安全」。直言「這種框架和時機與其說是自信，不如說是焦慮」。

