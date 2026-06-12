習近平打貪反腐常態化 今年第一季20名中管幹部被清洗

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〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國領導人習近平掌權後強力打貪肅紀，清洗中共高階官員。陸委會最新一期的「大陸與兩岸情勢簡報」，觀察中共第一季度中管幹部落馬情形。報告彙整，今年第一季被通報查辦包括張又俠、劉振立在內多達20名中管幹部，包括副國級和軍委層級2名、正省部級4名，展現習打貪反腐常態化，亦凸顯貪腐情況依然沉重。

「中管幹部」是指中央管理的正廳局級，以及正、副省部級領導；據統計，截至2022年10月中共「二十大」前的10年間，中紀委國家監委共立案審查調查中管幹部553名。中國官方雖宣稱「反腐鬥爭已取得壓倒性利」、「不敢腐、不能腐、不想腐一體化機制正形成」，但也自承「反腐形勢依然複雜嚴峻」。

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報告分析，「二十大」後，自2023年以來，三個年份查辦中管幹部年均數量增至57.7名，且接連爆發秦剛、李尚福、魏鳳和、苗華、何衛東等5名副國級和軍委層級高幹嚴重貪腐違紀案，而2026年以來僅第一季，又通報查辦包括張又俠、劉振立在內多達20名中管幹部，雖反映打貪反腐成效，亦凸顯貪腐問題依然沉重。

報告指出，2022年「二十大」新選出的黨政高層至2026年3月底，已有31名正省部級以上領導被通報審查調查(未計入未通報者)，包括何衛東、張又俠2名中央政治局委員，以及秦剛、李尚福、唐仁健、苗華、金湘軍、藍天立、王莉霞、易會滿、劉振立、孫紹騁、王祥喜、易煉紅、胡衡華13名中央委員。

其中，已遭開除黨籍並經中委會追認者有何衛東、李尚福、唐仁健、苗華、金湘軍等5名，秦剛保留黨籍但辭去中央委員。另外，藍天立、王莉霞、易會滿等3名已被開除黨籍，但尚待中央全會追認。

值得注意的是，2026年前三個月，除中共官方1月24日通報張又俠、劉振立等2名軍委領導因嚴重違紀違法被審查調查外，根據中紀委國監委發布訊息，期間共通報查辦中管幹部18名，包括1月8名、2月和3月各5名，其中正省部級領導有原內蒙古區委書記孫紹騁、應急管理部長王祥喜、原浙江省委書記易煉紅、重慶市長胡衡華等4名。

報告分析，中共歷經習近平前兩任強力反腐，加上有黨內核心地位，且透過「制度性集權」取得高於其他中央政治局常委的權力和威望，使習能主導重要黨政軍領導任命，並集中選任親信舊屬，或經習認可者上位，建構類似民主國家「執政黨」的「執政團隊」。

不過，「二十大」以來僅3年半餘，已相繼查辦秦剛、李尚福、魏鳳和、苗華、何衛東、張又俠、劉振立、馬興瑞等副國級和軍委層級領導嚴重違紀案，特別是共軍正戰區職和軍委層級高階將領更幾近全軍覆沒，顯示習近平雖然權力高度穩固、對幹部任用具最後拍板定案權威，然其所提拔高幹上任一再出事，雖不致危及其執政地位，但任前考核不實，「無官不貪」的負面輿情，仍會衝擊其威望。

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