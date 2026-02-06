習近平打貪...親姊卻掌近百兆商業帝國？

習近平頻繁以「打擊貪腐」為由，針對國內高層官員進行清洗，疑似讓自己的親屬賺取暴利。（圖／美聯社）





中國國家主席習近平頻繁以「打擊貪腐」為由，針對國內高層官員進行清洗，但卻讓自己的親屬賺取暴利嗎？傳出習近平的姐姐齊橋橋，透過家族關係壟斷了從委內瑞拉、伊朗等國家進口的低價石油，以每桶20美元（約新台幣630元）的超低價格收購，隨後以3倍價格，轉賣給中國國企中石化，除了能源領域，齊橋橋還控制廣州與深圳兩大城市的混凝土供應體系，建立起一個資產規模高達20兆人民幣（約新台幣91.5兆）的龐大商業體系。

美國5號又開炸委內瑞拉運毒船，鎖定委內瑞拉不只是打擊毒品走私，難道也跟習近平金脈有關嗎？習近平的姊姊齊橋橋長年透過親屬與代理人網絡，建立起一個資產規模高達20兆人民幣的商業體系。

經濟學家吳嘉隆：「習近平的姊姊齊橋橋，她有家人可能是他兒子，有家人在委內瑞拉做石油的生意，用低價比如說20美元左右買進，然後來高價，比如說60美元賣出，就是說有石油生意在那當地，然後就有據點，可能也有一些人脈等等，政商關係等等，那估計川普知道，所以對委內瑞拉擺出重大的陣仗，其實也是在給習近平家族加壓力。」

傳出齊橋橋，以每桶約20美元的價格，從委內瑞拉取得原油，再轉手以40至60美元，出售給中國國營企業，包括中石油與中石化等，每年可淨賺近4千億人民幣，規模約占中國全年GDP的0.3％。

「粵港澳大灣區」介紹影片：「現時國際上大灣區發展的，成功例子有三個為，美國的紐約灣區，舊金山灣區以及，日本的東京灣區，粵港澳大灣區將建設成為，世界第四大灣區，更有潛力超越其餘三大灣區，成為世界第一灣區。」

除了大賺能源財，傳出齊橋橋，長期控制廣州與深圳的，混凝土跟砂石，過去20年來，中國房地產與基建投資，高速成長，需求最穩定，現金流最可觀，齊橋橋等於掐住大灣區建設命脈，據稱在房地產高峰期，一年可帶來約1300億人民幣收入，傳出習近平多數資，都登記在齊橋橋家人名下，資產規模高達20兆人民幣（約新台幣91.5兆），習近平一手肅貪，家族卻聚歛巨額財富，看不見的權貴資本網絡，引發關注。

