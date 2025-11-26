習近平打電話給川普請求傳話給高市早苗？ 毛寧：無可奉告

中國民眾在2012年的反日示威中，以各種方式咒罵「日本鬼子」。路透社



中國國家主席習近平週一（24日）晚間突然與美國總統川普進行通話，外界廣泛猜測他是藉此要川普傳話「節制」日本首相高市早苗的「台灣有事」發言。對此，中國外交部週三（26日）表示無可奉告。

在週三下午的例行記者會中，中國外交部發言人毛寧被外國記者問到：「鑑於美日領導人通話是在中美領導人通話之後進行的，中方是否在通話中要求美方向日方傳遞一些信息？」

毛寧以一貫針對敏感問題的對應方式回答說：「關於中美兩國元首通話的情況，中方已經發布了消息，你可以查閱，我沒有更多信息可以提供。」先前包括中國外交部長秦剛長期失蹤等事件，中國外交部發言人也慣常以「我沒有更多信息可以提供」作回答。

廣告 廣告

在週三的記者會上，毛寧繼續「接住」記者的提問，再度譴責高市早苗，要求高市早苗立刻收回言論。她說：「關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經多次闡明嚴正立場。日本政府11月25日的內閣答辯書至今還在老調重彈，所謂的涉台『一貫立場』或『立場未變』，這是遠遠不夠的。

她說：「日方應當誠實、準確、完整地講清其所謂『一貫立場』，輕描淡寫一筆帶過，只提概念迴避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯，盡快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。」

毛寧也繼續指控日本治安惡化，對中國仇視氣氛濃厚：「就在上週，我們注意到，日本警方逮捕了5名涉嫌襲擊中國公民的犯罪嫌疑人，日本網路上有大量針對中國的極端和威脅性言論，中國駐日本的使領館近期也多次遭到日本右翼分子在現地和網路上的滋擾。我們敦促日方重視中方關切，採取切實行動，保障在日中國公民和機構的安全。」

至今為止，中國外交部完全沒有正面回答中國駐大阪總領事薛劍威脅要對高市早苗「斬首」的言論。

更多太報報導

日本國會交鋒 拒撤「台灣有事」發言 高市:被問具體案例 誠實回答

為台槓上中國，日本憂美國靜悄悄？高市：川普說我隨時可call他

稱與習近平、高市關係非常好 川普：那個區域應該沒事