習近平把中國拉回強人統治？ 學者：只是把鄧小平想做的事做完
中國反貪腐機構公布去年近百萬人遭處分，再次凸顯習近平高度集權的統治模式。外界普遍將習近平視為中國近代史的分水嶺，認為他終結了改革開放後的集體領導，帶領中國走向強人統治。但學者指出，習近平並非背離已故領導人鄧小平的路線，而是自鄧小平時代便已埋下的制度與權力邏輯，只是在習近平手中被實現。
經濟學人19日報導，中國的反貪腐機構17日宣布，2025年共有98萬3000人受到處分，創下年度新高，而這不過是中國國家主席習近平集權的最新例證之一。除了鐵腕手段，還有思想改造，像是「習近平思想」已被寫入憲法，各級官員公開表態效忠，尊稱他為黨的「核心」；學生們被送他的一段段語錄；習近平關於治國理政的著作在去年也出版了第5卷。
這一切就現在看來都不令人意外，但在習近平2012年剛上台時，卻讓外界大為震驚，看見中國從毛澤東時代後所奉行的集體領導模式，轉向更接近強人統治的路線。因此，外界在回顧中國近代史時，中國已故領導人鄧小平在1978年推出「改革開放」政策，被視為中國現代化起點；而習近平2012年上台後，發展軌跡則隨之改變，被視為一條分水嶺，意即在他上台之前與之後，中國有著兩種截然不同的樣貌。
任期只限國家主席 鄧小平留下的權力空間
然而，知名中國問題學者裴敏欣（Minxin Pei）撰寫的新書《破碎的中國夢》（The Broken China Dream）提供了不同的視角。他的著作並未強調習近平與先前領導人發展軌跡的不同，反而強調從鄧小平到習近平之間存在一條連續性的主線，也就是他們都始終專注於強化共產黨對中國的控制。而在1978年到1989年間身為最高領導人的鄧小平，當年所做的幾個重大決策，為習近平後來的崛起鋪路。
習近平身兼黨的最高領導人（中央委員會總書記）、三軍統帥（中央軍事委員會主席），以及國家元首這3個職位，其中國家元首，也就是設有任期限制的國家主席，一直是3者中最不重要的，而三軍統帥和黨最高領導人皆無任期限制。習近平與前一屆領導人胡錦濤最明顯的不同，是習近平於2018年廢除國家主席「連續任職不得超過2屆」的限制，讓他得以繼續掌權至今，目前已進入第3個五年任期的一半。習近平極有可能希望終身執政，而他之所以能做到這一點，還得歸功於鄧小平在1980年代刻意不讓「年齡」和「任期」能明確或強制限制黨的最高層，以免削弱自身權力。
改革開放的另一面 政治高壓才是鄧小平主線
習近平的統治手腕，也帶有鄧小平路線的影子。若要簡要描述鄧小平的執政時期，通常是他在政治上保守，不願觸碰任何挑戰黨統治的議題；但在經濟上是自由派，願意引入市場力量。而這兩相比較起來，鄧小平更聚焦於政治保守。他曾以意識形態鬆散為由，清洗了自由派領導人胡耀邦與趙紫陽；並在1989年下令武裝部隊血腥鎮壓天安門廣場的抗議活動。
鄧小平從未打算完全開放 習近平用盡既有權力
在經濟政策層面，推出「改革開放」政策的鄧小平，並非想要孕育一個資本主義經濟體，而是要利用貿易與投資來壯大中國。也就是說，「市場」只是鄧小平的手段，而非他的終點。正因如此，雖然中國的財富不斷倍增，鄧小平的經濟改革仍不完整。時至今日，法治與資本市場都隸屬於黨。更何況，在這樣的體制下，中國民營部門的成功增長，也讓鄧小平及其繼任者缺乏動機去改變這個以國家主導為核心的經濟體制。
鄧小平確保了黨能牢牢控制列寧所說的「制高點」（commanding heights），也就是對金融、能源、電信與交通運輸等關鍵領域的國家控制。習近平則充分利用了這些制高點，例如不再借貸給那些曾經強大的房地產開發商，轉而將這些鉅額投入半導體的開發。他已經顯示出，無論民營部門多麼繁榮，都必須向他對未來的願景低頭。
鄧小平受制於前輩 習近平幾無對手成功集權
在這樣的敘事之下，鄧小平與習近平之間最大的差異，其實來自所處的環境。鄧小平決心在毛澤東反覆無常的專制統治，讓黨與國家陷入混亂後，重建共產黨與中國本身。但同時，他能夠推動改革的幅度也受到限制，因為其他資深到可追溯中共建國時期的領導人仍在政治舞台上，且有能力抗衡鄧小平。
習近平則是在經濟成功，導致黨和國家變得鬆懈且紀律渙散後，他企圖對其重建。而他面臨的競爭對手，比鄧小平還要少。在習近平崛起前的數十年間，派系之間的平衡為黨內菁英帶來了穩定，甚至停滯。而習近平已證明，一名強勢而冷酷的領導人，能夠直接碾壓這種格局。
在裴敏欣看來，鄧小平若是看到當今中國的局勢，或許會帶著幾分羨慕慕：「他會很想像習近平那樣行事。」批評者認為，習近平讓中國倒退了。但真正的問題在於，鄧小平及其繼任者，從沒有像一些樂觀者曾經期待的那樣，把中國推向那麼遠的前方。
更多上報報導
更新／載有2名台灣遊客的熊本觀光直升機受損嚴重 疑墜落阿蘇中岳火山口
中國對台開戰若失手將引爆四重反噬 習近平中國夢變惡夢恐更集權
新加坡駐台3000部隊成台海籌碼 星國恐以「撤軍」要脅台灣勿挑釁中國
其他人也在看
柬埔寨詐騙營大崩盤？使館外驚見「豬仔逃難潮」 中國外交部證實：正與柬方協調
隨著太子集團首腦陳志被押送回中國，柬埔寨電詐園區也傳出大規模人員變動。大批從詐騙園區脫身的中國公民，近日被目擊聚集在中國駐柬埔寨大使館外排隊，引發國際關注。中國外交部發言人郭嘉昆昨（19日）證實，駐柬使館正積極與柬埔寨軍警溝通，處理這批脫身人員的後續安置與回國事宜。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 1
曾鐵口直斷柯文哲沒總統命！周映君示警2026火上加火 曝台灣結局
資深命理師周映君針對2026年「丙午年」國運提出最新預警，外界擔憂60年一遇的「赤馬紅羊劫」將至。曾鐵口直斷柯文哲無總統命的周映君指出，丙午年五行皆屬火，將呈現「火上加火」之象，預計政治與經濟將面臨劇烈震盪，投資人需慎防市場波動，避免槓桿過大被「洗出場」。她強調，儘管局勢動盪，但台灣有「天河水」滋潤，最終將能化解挑戰，國運走向「有驚無險」，民眾無需過度驚慌。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
雖然慢 但滯空時間長! 捷克援L-159戰機鎖定俄無人機 烏低空防線有望「止血」
[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基日前在基輔總統府前，與到訪的捷克總統帕維爾（Petr Pavel）共同舉行記者會。帕維爾在會中宣布，捷克將向烏克蘭提供可用於攔截俄軍無人機的戰機，明確指出該批軍援將專門用於強化烏克蘭的低空防空能力。 根據《路透社》報導，帕維爾於週五向澤連斯基表示，捷克即將交付具備擊落來襲無人機能力的戰鬥機。外界分析，相關機型極可能為捷克自行研製的 L-159 輕型噴射戰機。 L-159 為捷克於上世紀末開發的輕型戰機，主要任務涵蓋對地攻擊、近距離空中支援、偵察以及高級飛行員訓練。儘管其性能無法與現代主力戰機相比，最高飛行速度約為 0.8 馬赫，但在低空巡邏與長時間滯空方面具備一定優勢。 烏克蘭總統澤連斯基日前在基輔總統府前，與到訪的捷克總統帕維爾（Petr Pavel）共同舉行記者會。 圖:翻攝自X帳號@visegrad24 軍事專欄《觀局有語》指出，捷克此次軍援顯示西方對烏克蘭支援策略出現調整。過去兩年，援助重點多集中於高端防空飛彈系統或主力戰機，但隨著戰場形態轉變，俄軍大量使用低成本、自殺式無人機進行滲透與襲擊，烏克蘭防空體系面臨嚴峻壓力。 目前，俄軍無人新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中國北韓2025年雙邊貿易額增逾25% 重返疫情前水準
根據中國海關總署18日公布的最新數據顯示，2025年中國與北韓的貿易額已恢復至接近新冠疫情前的水準，主要原因與中國對北韓出口增加有關。 法新社報導，中國與北韓去年的雙邊貿易額為27.3億美元，較2024年增加25.4%，也寫下2019年來的最高紀錄。 報導指出，中國不僅是北韓最大的貿易夥伴，在北韓因新冠疫情關閉國界前，中國遊客也是北韓最主要的觀光客源。疫情期間，雙方經貿往來一度受到影響，2022年起才逐漸回溫。 中國與北韓除了在經濟上密切合作，外交層面也有頻繁互動。北韓領導人金正恩去年9月出席中國紀念二戰終戰的九三閱兵儀式時，曾向中國國家主席習近平表示，不斷深化和發展雙方關係是北韓的堅定意願。習近平則強調，兩國應在國際和地區事務中加強戰略協作，以維護雙方的共同利益。 日本放送協會(NHK)引述分析人士報導，在北韓與俄羅斯迅速發展軍事合作關係的背景下，中國與北韓的關係一度出現摩擦，直到兩國元首去年9月在北京舉行會談後，雙邊貿易額開始呈現上升趨勢，可以看出兩國正在不斷加強雙邊關係。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
川普加薩和平理事會 中國證實收到加入邀請
（中央社記者呂佳蓉北京20日電）美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。中國外交部今天證實收到美國關於加入和平理事會的邀請，但未具體說明是否會接受邀請。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
宣布眾議院23日解散...高市早苗盼全民共同決定日本未來...再提「台灣有事」直指中國威脅
自民黨在眾議院目前擁有199席次，未能單獨過半，即便與聯合執政的日本維新會加總，只是恰好是總數465席中的233席，少一席就會失去過半門檻，具跑票風險，將讓高市在推動經濟改革和加強國防等重大法案時面臨強力制衡。放言 Fount Media ・ 4 小時前 ・ 發表留言
這招學起來！他結帳「1舉動」日本店員大讚：You are so kind 驚呆眾人
近年來台灣民眾熱衷出國旅遊，其中日本更是許多人的首選。台灣旅客赴日購買免稅商品時，店員通常需要確認護照上的入境章或簽證頁面。一名男子分享，只要在護照內貼上一張寫著「簽證在這」的指示貼紙，實測後竟意外讓日本店員感到驚喜，紛紛露出笑容並大力稱讚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
2025年全國航班運量達6880萬人次 航班數超過疫前
（中央社記者余曉涵台北20日電）交通部次長林國顯說，去年全國航空運量達6880萬人次，其中有1050萬人次是國內線。民航局長何淑萍說，冬季班表的國際航線航班數每週約2981班，已超越疫情前，顯示航空市場前景暢旺。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
地貼害胡凱翔滑倒拉傷右膝韌帶！職籃工會提5大訴求呼籲重視選手安全
體育中心／綜合報導SBL基隆黑鳶前鋒胡凱翔，日前因在地貼上不慎滑倒，導致右膝內側韌帶拉傷，也讓臺北市職業籃球員職業工會發聲提出5點訴求，希望相關單位能更加重視選手安全。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
賓賓哥慘遭網暴半年吐「想退休」心聲 備妥200萬年終犒賞員工
【緯來新聞網】網紅「賓賓哥」自從去年（2025）6月開始遭到網路攻擊，陷入爭議到現在沒出來過，今（2緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《恨女的逆襲》全台衝出佳績 女主角街頭拉客「騎士也不放過」
金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》16日上映4天，好評不斷票房開紅盤逾280萬。監製何平、導演李宜珊，主演林怡婷、黃惟、游安順、田翔元等全台映後跑透透，回饋粉絲熱情。導演李宜珊與女主角林怡婷、黃惟，還有在戲院內外打拳擊暖身的神秘儀式。許多觀眾反應：「片名有恨，但電影沒有，感受到的是滿滿的愛！」Yahoo娛樂訊息 ・ 5 小時前 ・ 1
台中土石去化量能不足 市府盼建立跨縣市支援機制
（中央社記者郝雪卿台中20日電）在營建土石方清運新制實施後，台中土石面臨去化量能不足問題，市府都發局今天建議中央，應建立跨縣市支援與交換機制，由行政院層級統籌調度；已動工建案則暫維持既有機制。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
李運慶被批孝道外包！醫曝經驗嘆氣：「洪詩」們其實很多
藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩名女兒，因大伯去年10月發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，輿論延燒數日。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也回顧過去經驗感嘆「臨床上看到的『洪詩』們，其實很多」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
藍白再擋國防預算 民進黨嗆：去美國也沒用？還在等中國同意嗎？
[Newtalk新聞] 國民黨團與民眾黨團今（20）日再度於立法院程序委員會封殺今年度中央政府總預算，並阻擋攸關未來八年、總額達 1.25 兆元國防特別預算條例草案。對此，民進黨發言人韓瑩痛批，在野黨不顧國際情勢與國家防衛需求、持續癱瘓預算審查，「是否在等中國同意」？ 韓瑩表示，已經不想再算這是第幾次封殺，但必須嚴肅提醒社會各界，總預算若無法審議，今年度的國防預算會受影響；國防特別預算條例不審，則會使長期的國軍戰力規劃受衝擊。她批，藍白兩黨一再犧牲國家的防衛、人民的安全，無疑是在拿國家安全作為政治操作的籌碼。 韓瑩指出，國防部長顧立雄昨日再次清楚說明，為期八年、總額 1.25 兆元的國防特別預算，並非僅限於對美軍購，還包括在國內建立彈藥、底火、炸藥、夜視鏡等關鍵產線，及採購台美共同研發的武器系統，目的正是強化台灣的自主防衛能力與國防韌性。她說，令人不解的是，這些攸關國家安全的項目，藍白兩黨為何連進入實質審查都不願意？ 韓瑩續指，民眾黨黨團總召黃國昌，明明都快閃去了一趟美國，美國官員也見了，大樓照片也拍了，何以回到台灣，仍要繼續反對審查所有的國防經費？又為何為連開會都要夾帶機密文件出場？新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 2
官方刺激商業地產背後 上海辦公樓空置率升租金跌
（中央社記者張淑伶上海20日電）中國上海去年商辦地產的整體空置率仍在上升、租金下跌，但跌幅放緩。不久前，中國官方公布刺激商業地產的新政，將商業用房購房貸款最低頭期款比例調整為不低於30%。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
太子集團34輛「神獸級超跑」拍賣時間出爐 含全球限量20台麥拉倫
台北地檢署偵辦太子集團涉跨國詐欺及洗錢案，除查扣多筆帳戶與豪宅不動產外，另扣押34輛市值驚人的「神獸級」超跑與名車。北檢已囑託行政執行署台北分署辦理後續變價程序，據了解上報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
曾神準算中柯文哲「沒總統命」 命理師揭國運：有驚無險
曾鐵口直斷柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君近日針對2026年丙午年國運作出預測，她斷言整體走向為「有驚無險」四字；丙午年雖屬「火上加火」格局，政治、經濟與國際局勢勢必震盪，但不致全面失控。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
中國財政部：2025財政赤字率約4% 2026支出只增不減
（中央社記者呂佳蓉北京20日電）中國財政部副部長廖岷今天表示，2025年中國新增政府債務規模為人民幣11.86兆元（約新台幣53億元），較前一年增加2.9兆元，財政赤字率為4%左右，比前一年提高1個百分點。至於2026年財政總體支出力度將「只增不減」。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 4 小時前 ・ 57
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 249