習近平抵達平壤！金正恩親自接機 中朝高規格互動牽動東北亞安全盤

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

習近平七年來首次訪問北韓，這不是一般外交行程，而是東北亞安全版圖重新排列的一步。



中國國家主席習近平昨（8）日抵達平壤，展開兩天國是訪問。北韓領導人金正恩與夫人李雪主親自到機場迎接，現場安排高規格歡迎儀式，凸顯中朝關係在美中角力、俄朝升溫與朝鮮半島安全壓力下，再次被拉到檯面中央。



習近平訪問前，北韓官媒刊出他的署名文章，強調中朝將共同反對霸權、反對軍國主義復活，並強化各領域交流。這套語言清楚指向美國、日本、南韓與美方盟友體系，也意味北京正試圖在東北亞重新抓住北韓牌。

廣告 廣告



金正恩近年與俄羅斯關係快速升溫，北韓被指提供軍事支援換取俄方技術、能源與戰略背書；同時，北韓持續宣稱核武國家地位不可逆。對北京而言，若平壤過度倒向莫斯科，中國在朝鮮半島的主導權會被削弱，習近平此行也有拉回北韓、重整影響力的戰略意味。



台灣必須把這件事放在整個威權安全鏈來看。中國、俄羅斯、北韓、伊朗在不同區域製造壓力，台海、朝鮮半島、烏克蘭、中東並非孤立熱點。當北京在台海與南海施壓，同時又與北韓強化政治互動，第一島鏈安全情勢會更複雜。



後續要看中朝聯合聲明是否點名美國、日本、南韓、台海或第一島鏈，也要看北京是否迴避北韓核武問題。若中朝把「反霸權」寫進正式文件，東北亞安全局勢將進一步扣緊。

（圖片來源：AI生成）

更多放言報導

金正恩稱支持「一中原則」…外交部嚴正駁斥：無法改變台灣主權獨立的事實

習近平抵達平壤！金正恩21響禮炮迎接 中朝關係站上「新歷史起點」