習近平抵釜山與川普會談 場外反中與反美示威交鋒

2025年10月30日，川習會預計在南韓釜山金海國際機場附近舉行，場外出現反中示威。路透社



中國國家主席習近平今天（10/30）上午飛抵南韓釜山，將與美國總統川普舉行雙邊峰會，將是兩人時隔6年首度會面。在據傳是峰會地點的釜山金海國際機場外，一早就出現反中示威，大批警力到場控制秩序。現場也出現部分支持中國的民眾，與反中示威者抗衡。

中央社報導，川習會的場地可能選在金海國際機場旁邊的空軍建築「翼峰樓」。臨近金海機場的大路沿街已設置鐵柵欄，並於上午7時開始部署警力。

上午8時左右，疑似習近平車隊出現，進入管制區域；不久後，大馬路對面就出現開著卡車的反中民眾，持大聲公不斷呼喊「習近平out」、「習近平go home」等語句。

其中有人頭戴繡有美國空軍圖樣的帽子，還有人不時揮舞美國國旗，警方嘗試驅離，但示威民眾堅持自己已申報集會，僵持約半小時才停止呼口號。

路透社則報導，現場也出現反川普示威。今年曾代表南韓左翼民主勞動黨參選總統的權英國是示威領袖，他表示「全世界的領袖與政府都忙著奉承川普，向他展現一切外交魅力，只為了說服他將關稅調降幾個百分點。太荒謬了。」

2025年10月30日，川習會預計在南韓釜山金海國際機場附近舉行，場外出現挺中示威者，與反中示威抗衡。路透社

這次川習會可能達成美中貿易協議，預計將談及稀土、關稅、甚至是地緣政治問題。川普上週曾說會談及台灣，但昨天又說不確定會否談及台灣，並稱中方可能想談，但「台灣就是台灣」，「沒什麼可談的」。

