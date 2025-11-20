習近平指示2027具侵台能力 林佳龍：我國應做好自我防衛

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」年度報告揭露，習近平指示解放軍要在2027年前具備侵台能力，外交部長林佳龍今（20）日前往立院備詢前受訪時回應「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，強調我國應該與友邦共同因應，並做好中共犯台的自我防衛。談及中國近期對日本動作頻頻，昨日又對日本水產品進口祭出禁令，林佳龍則表示，我國應支持日本有效穩定局面，阻止中共的霸凌行為。

中俄共享作戰手冊 林佳龍籲民主國家團結

針對副總統蕭美琴接受立陶宛媒體專訪時，談及俄羅斯與中國共享同樣的作戰手冊，喊話民主國家不能坐視不理。林佳龍表示，中、俄兩國可以說是世界公認的動盪軸心，特別是在北約的元首高峰會聲明也得出，俄羅斯攻打烏克蘭能夠持續這麼久，背後關鍵的推手就是中國，所以理念相近的民主國家更要團結起來，一起因應威權擴張，企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

廣告 廣告

林佳龍也提到，中共是善於運用所謂定的時間表，一方面建軍備戰，同時也對外發動認知作戰，企圖形成一種壓迫式的外交優勢地位，更引用《孫子兵法》中所說「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，強調我國理應做好中共犯台的自我防衛，也要結合友邦共同因應，要做好各種可能的因應準備，希望能夠維持台海和平穩定。

中對日動作頻頻 林佳龍喊支持日本、阻止中共霸凌

至於近日中國對日動作頻頻，林佳龍則痛批，中共以經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家的行為已是不勝枚舉，過去對台灣文攻武嚇與操弄，包括將採購貿易投資以及觀光旅遊等一切全都武器化，是不文明也不民主的做法，認為在這個關鍵的時刻，我國應該也要支持日本能夠有效的去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

謝長廷獲日天皇授勳「中國跳腳喊反對」 外交部嗆中：麻煩製造者

沈伯洋無懼中國「全球抓捕」現身德國國會 林佳龍掛保證：一路安全

人事名單生嫌隙？林佳龍、吳釗燮傳惡鬥 外交部發聲駁斥